Google opět mění metriky rozhodující o řazení odkazů | E15.cz

Co rozhoduje o tom, jaké výsledky se při vyhledávání požadovaného výrazu či textu objeví na první stránce? „Google má pro řazení výsledků vyhledávání mnoho kritérií, nejsou však veřejná. A navíc se poměrně často mění,“ říká Vojtěch Košák z firmy Magexo, která od roku 2008 implementuje e-shopy na globální platformě Magento. Realita je podle Košáka blízká tomu, že nikdo vlastně pořádně neví, jak hodnotící metriky fungují.

Není žádným tajemstvím, že pro velkou část provozovatelů a majitelů webů jsou nástroje sloužící ke sledování úspěšnosti dosažené v internetových vyhledávačích velkou neznámou. Nejedná se o nikterak jednoduchou problematiku, nemluvě o nákladnosti použitelných nástrojů. Navíc podle průzkumů bývá nakonec kamenem úrazu zejména převedení nákladně získaných poznatků do praxe.

Způsob hodnocení přívětivosti internetových stránek ale hraje významnou roli v procesu optimalizace webů pro jejich návštěvníky, čímž ve výsledku významně ovlivňuje úspěšnost společností a podnikatelů činných na e-commerce scéně.

Google umí, my musíme vědět

Google dnes dokáže v řádech milisekund z miliardy webů vybrat pár stránek, které jsou pro zadaný výraz nejrelevantnější. Základním nástrojem je mu v tomto procesu analýza slov, prostřednictvím které dokáže ze své neuvěřitelně rozsáhlé sítě slovních spojení identifikovat a vyhodnotit, co hledáme a jaké stránky by nám měl nabídnout. Rozhodující, nikoliv však jedinou metrikou, která určuje pozici stránky ve vyhledávání, je výskyt a frekvence klíčových slov.

Relevantní pro nás ale vždy nemusí být článek, kde se objeví co nejvíce klíčových slov. Spíš to bude stránka, kde o daném tématu najdeme nejvíce odpovídajících informací. Do hry tedy vstupuje algoritmus vyhodnocující užitečnost odkazů. Do úvahy bere odbornost a aktuálnost obsahu, množství a kvalitu zpětných odkazů, dobu strávenou uživateli na stránkách i celkový uživatelský dojem, navíc ale zohledňuje, co jsme hledali v minulosti a ještě řadu dalších dílčích informací vedoucích k odkazům, které odpovídají předmětu našeho vyhledávání.

Měříme uživatelský zážitek

Nově Google představil Web Vitals, které mají být nejdůležitějšími metrikami při posuzování uživatelského zážitku. Podle internetového magazínu Digichef tak chce ještě více zdokonalit relevantnost svých výsledků a usnadnit orientaci té části uživatelské zkušenosti, která je měřitelná tak říkajíc zvenčí.

Uživatelskou spokojenost lze ale hodnotit různě a pro sledování metrik, které s ní souvisí, také existuje mnoho nástrojů. Orientovat se v nich není snadné a snad proto Google nově klade důraz na metriky, které uživatelskou přívětivost webu sledují ze třech úhlů pohledu. Posuzuje rychlost načítání, interaktivitu webu a jeho vizuální stabilitu. Každá z těchto vlastností je měřena pomocí speciální metriky.

„Přestože se jedná o problematiku, která může zásadně promíchat pozice na Googlu, budí toto téma v prostředí české e-commerce zatím překvapivě málo pozornosti. Rozhodli jsme se proto, že se prostřednictvím dotazníku pokusíme mezi našimi partnery a zákazníky zjistit míru informovanosti o problému, který bude v následujících měsících e-commerce scénu značným způsobem ovlivňovat,“ upozornil Vojtěch Kašák z MAGEXO. V září firma k výše popsané tématice pořádá také webinář.

Přívětivější web znamená spokojenějšího uživatele. A jen spokojený uživatel si v našem e-shopu možná něco koupí. Nezájem o pozměněný způsob hodnocení přívětivosti internetových stránek vyhledávačem Google by se mohl brzy vymstít.