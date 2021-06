Google se děsí nálepky „veřejná služba“ | E15.cz

Generální prokurátor státu Ohio podal civilní žalobu na Google, která by mohla změnit právní status technologického obra. Kdyby žalobce uspěl, se společností by bylo právně zacházeno jako s veřejnou službou, pro kterou platí přísnější dohled úřadů a jiné podmínky chování na trhu.

Hlavním problémem podle generálního prokurátora Davea Yosta je, že vyhledávač Googlu ve výsledcích na prvních místech zobrazuje své další služby. Například videa na portálu YouTube, výběr zpráv v aplikaci Google News nebo Google Mapy. Tento přístup je diskriminační a porušuje pravidla hospodářské soutěže, domnívá se Yost.

„Když provozujete železnici, energetickou společnost nebo telefonní věž, musíte se chovat ke všem stejně a všem umožnit přístup,“ prohlásil ohijský prokurátor. Navrhuje proto, aby byl Google označen za dopravce (z anglického common carrier). Pak by s ním bylo zacházeno jako s veřejnou službou, což by obnášelo také přísnější dohled úřadů. Týž status mají například telekomunikační společnosti.

Společnost obvinění odmítá. „Vyhledávač Googlu je vyvíjen tak, aby se jeho výsledky co možná nejvíce přibližovaly požadavkům a potřebám tazatele,“ uvedla společnost v prohlášení. Úspěch žaloby by podle Googlu vedl ke zhoršení výsledků, což by pocítili zejména inzerenti kvůli omezenějším možnostem cílení placené reklamy.

Ohijský prokurátor nežaloval Google poprvé. Loni v prosinci se přidal k prokurátorům ze 36 států, kteří technologickou společnost zažalovali kvůli porušování antimonopolních zákonů.