Google to vzdal a sledovací cookies z Chromu nevyžene. Svůj šmírovací systém v něm nechá

Google se posledních několik let snažil odstranit cookies třetích stran pro sledování, respektive vyvinul nový sledovací systém, který by dle jeho názoru umožnil personalizaci reklam bez přílišného zásahu do soukromí. Celou ságu jsme mapovali a vypadá to, že je jí konec. Cookies s námi zůstanou.

