Google v Česku vyškolí stovky expertů na kyberbezpečnost | e15.cz

Do programu, jenž se otevře v nejbližší době, se může přihlásit kdokoli i bez předchozích zkušeností v IT sektoru. Google a Czechitas následně vyberou pět set zájemců, kteří absolvují šestiměsíční kurz, na jehož konci získají certifikát. Úspěšní absolventi by se pak mohli ucházet o základní pracovní pozice v oboru. Studium kompletně zaplatí Google, uchazeči uhradí jen drobný registrační poplatek. Záštitu nad certifikáty převzala Hospodářská komora ČR.

„Po naplnění kapacit bude záležet na společnosti Google, jestli je zvýší, nebo poskytne volně ke koupi. Pro udržení licence bude potřebná aktivita studenta. To znamená, že když někdo třeba bude měsíc neaktivní, tak mu může být stipendium odebráno a poskytnuto někomu dalšímu,“ vysvětluje šéfka marketingu v Czechitas Kristina Sedeke. Účastníci si budou moci určit, jak se svými novými schopnostmi naloží. „Pro některé z nich to bude úplně nová zkušenost, pro jiné půjde o doplnění znalostí,“ upřesňuje.

Program je součástí širší iniciativy Googlu, který se už přede dvěma lety zavázal poskytnout deset miliard dolarů, zhruba 220 miliard korun, na podporu kybernetické bezpečnosti ve světě.

„Profesní certifikáty v kyberbezpečnosti navazují na úspěchy našeho programu certifikátů, které pomáhají lidem získat zaměstnání v rychle rostoucích oborech, jako jsou datová analýza, digitální marketing, e-commerce a další,“ uvádí vedoucí evropského oddělení kybernetické bezpečnosti v Googlu Matthias Sachs.

„V Evropské unii je získalo již téměř padesát tisíc lidí, osmdesát procent z nich uvedlo, že certifikace měla do šesti měsíců pozitivní dopad na jejich kariéru, ať už se jednalo o nalezení nové práce, zvýšení mzdy, nebo povýšení,“ doplňuje Sachs.

Czechitas doufají, že program kromě zvýšení počtu kyberbezpečnostních odborníků v Česku přitáhne do oboru větší množství žen. „Ty tvoří pouze jedenáct procent zaměstnanců v tuzemském IT sektoru. Odvětví je hodně zatížené genderovými stereotypy, což brání jeho rozvoji,“ upozorňuje Sedeke.

Nezávislí experti, které oslovila E15, hodnotí tuto iniciativu pozitivně, zároveň však zdůrazňují, že jde spíš jen o první krůček k odstranění nedostatku kvalifikovaných odborníků na pracovním trhu. „Firemní programy tohoto typu jsou jistě správným motivátorem pro mladé perspektivní bezpečnostní specialisty. Bohužel ale neřeší celorepublikový problém,“ říká výkonná ředitelka ve společnosti Thein Security Irena Hýsková.

Podle ní v Česku chybějí vyšší tisíce IT specialistů. Evropská unie navíc nedávno schválila směrnici, nazvanou NIS2, která nařizuje některým firmám zajištění odborníků na kybernetickou bezpečnost. „Implementace NIS2 podniky čeká již ve druhé polovině roku 2024 a je zřejmé, že na našem trhu není a do té doby ani nebude dostatek expertů, kteří by tyto funkce dokázali pokrýt,“ varuje Hýsková. „I kdyby se budoucí odborníci začali ihned vzdělávat, cesta ke komplexním znalostem a hlavně potřebné praxi, je dlouhá. Není možné, aby byli koncem příštího roku dostatečně připraveni,“ dodává.

Další potíží je skutečnost, že kybernetičtí odborníci, kteří na trhu jsou, bývají nepřekvapivě velmi drazí, a tím pádem nedostupní pro malé a střední firmy. „Proto je v Česku nezbytná podpora vzdělávání na úrovni středních a vysokých škol. Pro menší a střední podniky může být řešením outsourcing těchto vysoce specializovaných rolí z firem, které se zabývají kybernetickou bezpečností,“ míní Hýsková.

V letošním roce se očekává další prudký nárůst hackerských útoků na firmy a veřejné instituce zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Lidé mají obavy z ekonomických potíží a energetické krize, a jsou tak náchylnější stát se oběťmi různých podvodů,“ podotýká ředitel výzkumu hrozeb ve společnosti Gen Digital Michal Salát.

Stát i mnozí podnikatelé přitom mají tendenci bezpečnost v digitálním prostředí podceňovat. „V médiích často čtu, že si česká armáda kupuje nové tanky nebo stíhačky. Nové významné investice do kyberbezpečnosti tu ale nevidím,“ postěžoval si na letošní konferenci Digitální Česko poslanec za hnutí ANO Robert Králíček.

Chybějící pracovníky v IT sektoru by teoreticky mohla do budoucna nahradit čím dál vyspělejší umělá inteligence. „Kybernetická bezpečnost je ovšem trochu jiné téma, uplatnění AI se tu zatím moc neukazuje, respektive ne ve formě, že by umělá inteligence plně nahradila lidský vstup,“ tvrdí Sedeke.

