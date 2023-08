HBO Max se globálně změní na Max v příštím roce | e15.cz

Seriál Last of Us, který letos patřil mezi jeden z taháků platformy HBO Max.

Oproti předešlému kvartálu se souhrnný počet předplatitelů služeb HBO Max, Max a Discovery+ propadl z 97,6 milionu na 95,8 milionu předplatitelů, zástupci vedení společnosti Warner Bros. Discovery, která zmíněné platformy provozuje, nicméně uvedli, že propad je nižší, než byly interní odhady. „Přechod na Max proběhl nadmíru dobře a drtivá většina předplatitelů v USA byla úspěšně převedena,“ uvedl generální ředitel společnosti David Zaslav. Jen v prvním týdnu přešlo z HBO Max na Max kolem 70 procent původních předplatitelů.

Ubylí předplatitelé se ovšem neprojevili na výši tržeb; za druhý letošní kvartál díky streamovacím platformám společnost utržila 2,73 miliardy dolarů, což je nárůst o 13 procent. Celkově společnost za uplynulé čtvrtletí vykázala tržby ve výši 10,36 miliardy dolarů.

Živé vysílání

Během hovoru s investory společnost také oznámila, že na platformě Max se uživatelé brzy dočkají živých přenosů, tedy například sportovních utkání nebo zpravodajských relací. „Jsme na začátku, ale zprávy a sport jsou důležitými odlišnostmi – jsou přitažlivé a tyto platformy díky nim ožívají,“ uvedl Zaslav.

Detaily o případném spuštění ovšem vedení Warner Bros. Discovery neuvedlo, každopádně se spekuluje o tom, že by součástí živého vysílání mohl být i zpravodajský obsah z televize CNN, která loni neslavně svou vlastní streamovací platformu po krátké existenci ukončila.

Podobně jako v případě Netflixu i Warner Bros. Discovery ušetří peníze díky stávce amerických filmařů. Nicméně nejedná se o pozitivní novinku, protože to znamená, že na platformách bude méně obsahu, a tedy i méně lákadel pro nové předplatitele. V letošním roce na své platformy společnost vypustila například seriál Last of Us nebo poslední sérii Succession.

Max v Česku?

V současné době Warner Bros. Discovery provozuje na domovském trhu ve Spojených státech platformu Max, v ostatních státech dosud platí rozdělení na HBO Max a Discovery+. Transformace a spojení i na dalších trzích by mělo proběhnout v příštím roce, nicméně vedení společnosti dosud neavizovalo přesný časový plán. Dosud tedy není jasné, kdy se v Česku změní HBO Max na Max.

Zároveň na českém trhu není služba Discovery+ dostupná, a tedy až ke změně dojde, měl by to český divák pocítit zejména novým obsahem. Platforma HBO Max do minulého roku působila pod značkou HBO Go. Streamovací služba v minulosti vytvářela obsah přímo pro českého diváka jako například seriály Bez vědomí nebo Pustina. Nicméně po ekonomicky složitém loňském roce se celkově třímiliardové škrty dotkly i této činnosti a od té doby jsou nové projekty zastavené.