Huawei a ZTE můžete omezit už při zadávání zakázek, píše státní správě kyberúřad | E15.cz

- Varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) loni 17. prosince. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Premiér Andrej Babiš (ANO) o den později NÚKIB kritizoval kvůli tomu, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Ředitel úřadu Dušan Navrátil ale řekl, že musel jednat bezodkladně. - V reakci na zprávu NÚKIB přitom Babiš nařídil, aby se úřad vlády zbavil mobilů od firmy Huawei, stejně se rozhodla postupovat také ministerstva průmyslu či zdravotnictví. V pátek 21. prosince ovšem předseda vlády po jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože úřad varování nedostatečně vysvětlil. „Varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek,“ uvedl. - Kvůli případu se v neděli 23. prosince premiér sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem, o schůzce informovala ambasáda na facebooku na Štědrý den těsně po půlnoci. „Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem,“ napsala ambasáda v prohlášení, které vyvolalo vlnu kritických reakcí. Zápisník Jana Vávry: Občan Buffett - Ke schůzce se poté 27. prosince pro server iROZHLAS.cz vyjádřil Babiš, podle kterého čínský velvyslanec komentoval schůzku neobvykle a veřejně. Kabinet bere varování vážně a od NÚKIB si vyžádal dodatečné informace, o kterých bude vláda jednat v pondělí 7. ledna, dodal. Babiš řekl, že Čang Ťien-min o setkání urgentně žádal a velice nestandardním způsobem na ní vyjádřil stanovisko čínské strany. - V neděli 6. ledna Babiš v České televizi řekl, že čínský velvyslanec o jejich schůzce lhal. Česká vláda ani český stát podle něj neudělaly žádnou chybu v otázce varování NÚKIB před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE. - Ke kauze kolem varování před výrobky Huawei a ZTE se ve vánočním projevu nepřímo vyjádřil také prezident Miloš Zeman. „Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti,“ konstatoval prezident, který již dříve kritizoval Bezpečnostní informační službu (BIS), jež ve výroční zprávě za rok 2017 upozornila na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb. - Premiér Babiš také v souvislosti s varováním v prosinci poukazoval na nejasnosti ohledně zadávání veřejných zakázek. NÚKIB dnes zveřejnil metodiku, podle které úřady při obměně komunikačních technologií mohou při výběrových řízeních zohlednit jejich rizikovost už při zadávání zakázky, přičemž dle NÚKIB nejde o porušení zákona. - Česká republika není jedinou zemí, kde se o Huawei hovoří jako o možné bezpečnostní hrozbě. Do potíží se firma dostala již v roce 2012, kdy zpráva tajných služeb pro americký Kongres ukázala, že firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojeny s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA. Americký mobilní operátor AT&T byl počátkem loňského roku donucen přerušit obchodní vztahy s firmou Huawei. Šéf Applu potopil své dodavatele a burzy - Američtí odborníci na národní bezpečnost se obávají, že údaje ze zařízení firmy Huawei, například o poloze uživatele, by byly dostupné zpravodajským službám čínské vlády. Používat techniku Huawei a ZTE tak mají zakázáno v USA od loňska státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další západní země. Zákaz přístupu Huawei do chystaných 5G mobilních sítí již vydaly například Nový Zéland, Austrálie a Japonsko, Británie Huawei výrazně omezí. - Agentura Reuters 27. prosince s odvoláním na tři informované zdroje uvedla, že prezident Donald Trump zvažuje, že v roce 2019 vydá nařízení, které by zabránilo americkým společnostem používat telekomunikační zařízení od společností Huawei a ZTE. Trumpova vláda se tak chystá učinit další krok ve snaze dostat dva největší čínské výrobce síťového vybavení z amerického trhu. - Web Lupa.cz loni v červnu informoval, že podle jejich informací společnost Huawei si před časem podala žádost na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), aby od něj získala bezpečnostní prověrku. Důvodem je podle serveru snaha firmy získat zbraň proti obviňování, že může spolupracovat s čínskou vládou a tamními tajnými službami. Web zároveň připomněl zprávu Bezpečnostní a informační služby (BIS) z roku 2014, která firmy Huawei a ZTE zařadila mezi bezpečnostní hrozby.