Indii se nedaří kontaktovat jejich zařízení na Měsíci, i tak je mise Čandraján úspěch | e15.cz

Indická kosmická agentura (ISRO) již několik dní nemůže navázat kontakt s přistávacím modulem Vikram mise Čandraján-3 (Chandrayaan 3) a s roverem Pragyan. Obě zařízení přešla zhruba před 14 dny do hibernace v rámci přípravy na měsíční noc. Její hluboký chlad patrně oba stroje vyřadil z provozu. I když svoji lunární misi indické technologie splnily do puntíku úspěšně, inženýři v koutu duše tajně doufali, že by se jim mohlo zařízení, se kterým před měsícem přistáli v oblasti jižního pólu Měsíce, podařit oživit.