Chandrayaan 3 uspěl. Indie jako čtvrtá země přistála na Měsíci | e15.cz

„Přátelé, při této významné události bych rád oslovil lidi z celého světa. Úspěch Indie není jen náš, je úspěchem celého lidstva. Pomůže nastartovat lunární mise a programy dalších zemí. Jsem přesvědčen, že motivuje i další státy, které budou rovněž schopné přistát. Berme to jako inspiraci pro budoucí objevování nejen Měsíce, ale celého vesmíru,“ prohlásil indický Módí v rozsáhlém proslovu hned po přistání.

Indický úspěch přichází krátce po nezdařené misi ruského modulu Luna-25, který se v neděli 20. srpna o Měsíc roztříštil.

Oblast jižního pólu byla vybrána záměrně, neboť by měla být bohatá na vodu, respektive led. Žádná sonda navíc danou oblast v historii nezkoumala, a tak vědecká komunita doufá, že získá nové unikátní údaje o Měsíci. Vikram má na palubě rover Pragyan, který nyní bude zkoumat okolí místa přistání – hlavně pak krajinný profil a termální vodivost tamního regolitu.

Na Měsíci má vzniknout základna

Předchozí mise modulu Chandrayaan 2 v roce 2019 neuspěla, když se přistávací modul Vikram přestal řídicímu středisku hlásit asi dva kilometry nad povrchem Luny. Později bylo potvrzeno, že se modul o Měsíc roztříštil. Přesto nebyla mise selháním – na oběžné dráze Měsíce zanechala kroužit dodnes fungující sondu.

Na Měsíci zatím dokázaly přistát jen tři státy: Sovětský svaz, Spojené státy a Čína. V současnosti probíhá druhá fáze historického „závodu o dobytí Měsíce“. Američané v jeho blízkosti hodlají postavit orbitální stanici, která by sloužila pro účely mezipřistání budoucích misí mířících do hlubších částí Sluneční soustavy, hlavně pak k Marsu. Rusové s Číňany zatím pracují na projektu společné vědecké lunární stanice. O základně na Měsíci hovoří rovněž Američané, a to hlavně v kontextu sběru materiálů a těžby surovin pro lunární výrobu paliva potřebného k vesmírným letům.