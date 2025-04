Americký výrobce počítačových čipů Intel prodá za 4,46 miliardy USD (98,5 miliardy korun) 51procentní podíl ve své divizi Altera firmě soukromého kapitálu Silver Lake, jež investuje zejména do technologických firem. Intel to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Je to první významný krok ve snaze zlepšit hospodaření Intelu pod vedením nového generálního ředitele Lip-Bu Tana, který se funkce ujal zhruba před měsícem.