Česko je společně se Slovinskem lídrem střední a východní Evropy v investicích do zdravotnictví, ročně do něj oba státy investují přes devět procent svého HDP. Ačkoliv si tak v evropském srovnání české zdravotnictví v otázce pobídek nestojí špatně, horší je to s využíváním financí tak, aby systém dosahoval co největší efektivity a šetřil náklady. V tom by podle odborníků ze zdravotnického byznysu mohlo pomoci například větší využívání nástrojů umělé inteligence. Shodli se na tom během úterního panelu v rámci Týdne inovací.