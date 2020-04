iPhone 12 naváže na oblíbený design z minulosti | E15.cz

Zároveň by měl být displej nově rovný, narozdíl od několik let používaného zaobleného stylu, a hrany telefonu se zostří. Šlo by říci, že se design vrátí o zhruba osm let nazpět do generace iPhonů 5, které jsou podle mnohých uváděny jako "jablečné" telefony s nejhezčím designem vůbec.

Dočkat bychom se Apple fandové měli ovšem až na podzim. K mání by pak měly být čtyři modifikace lišící se od sebe výbavou a konstrukcí. U žádného z nich však nemá chybět podpora 5G. Nejdražší dva modely se pak budou pyšnit rámečkem z nerezové oceli a celkem třemi zadními fotoaparáty.

Nitro telefonu bude ukrývat nový procesor A14, zadní část pak poskytne 3D senzor LiDAR. Ten se objevil už v iPadu Pro z letošního března. Využití se naskýtá například v oblasti rozšířené reality. Nejvyšší verze nabídne baterii o kapacitě 4400 mAh a displej o velikosti 6,5 palců s frekvencí 120 Hz.

Výřezu v horní části displeje se Apple snaží zbavit zcela, tento rok to však dle zdroje Bloombergu ještě nestihne. Zároveň Apple představí nový a menší chytrý reproduktor HomePod. Novinka má patřit do kategorie přenosných bezdrátových reproduktorů. Takové jsou tedy zatím plány, do nichž samozřejmě může ještě promluvit vývoj koronavirové pandemie.