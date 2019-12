Apple zahájil prodej Macu Pro. Nejdražšího struhadla na světě. | E15.cz

Než začneme nadávat na vysokou cenu - za niž se dá pořídit luxusní auto - a na to, že jsou uživatelé Applu produktem stádního chování, je třeba si uvědomit, že pracovní stanice Mac Pro je určena profesionálům a firmám.

Velké firmy si nemohou dovolit zaváhat při výběru zařízení, na kterém závisí jejich existence. Už vůbec si takové firmy nemohou dovolit objednat si komponenty na e-shopu a složit si počítač svépomocí. Určitě existují společnosti, které takovou službu nabízí, a vytvoří vám "mašinu" na míru, ale luxus nakonfigurovat si počítač v jednoduchém rozhraní a po doručení ho pouze zapnout a začít používat vám zaručí málo kdo.

Když přidáme několik let vývoje, testování a vytváření symbiózy mezi softwarem a hardwarem, cena už tak překvapivá není.

Neskutečná operační paměť

Apple nabízí Mac Pro v základní konfiguraci za 164 990 korun. Taková stanice nabízí procesor Intel Xeon W 3,5GHz 8 jader, RAM 32 GB DDR4 ECC, grafickou kartu Radeon Pro 580x 8GB GDDR5, úložiště 256GB SDD a myš Magic Mouse 2 v ceně.

Nejvyšší a nejdražší konfigurace bez software přináší procesor Intel Xeon W 2,5 GHz 28 jader, RAM opravdu neskutečných 1,5 TB DDR4 ECC (stadardem na trhu je 8 GB), dvě grafické karty Radeon Pro Cega II Duo s 2 x 32 GB paměti HBM2 a úložiště 4TB SSD s tím, že brzy Apple nabídne i 8TB SSD. V této konfiguraci se vyplatí si připlatit i kartu Apple Afterburner. Ta má pomoci při zpracování videa. Třešničkou na dortu je kostra z nerezové oceli s kolečky za 12 800 korun. V této konfiguraci vychází výsledná cena na 1 656 190 korun. Což je mimochodem nejvíc, kolik kdy Apple za cokoliv ze své nabídky požadoval.

Třináct let evoluce

Apple začal pracovní stanice Mac Pro prodávat v roce 2006. V každé produktové řadě by se mělo jednat o to nejvýkonnější, co Apple nabízí. První verze nabízela nejsilnější konfiguraci s procesorem Intel Xeon 3GHz se dvěma jádry, úložiště 750 GB, RAM 16 GB a grafickou kartu ATI Radeon x1900 XT s 512 MB pamětí. Při těchto parametrech stál Mac Pro tehdy 3299 dolarů, v přepočtu 74 557 korun. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v té době činila 21 952 korun.

Dalším odůvodněním vysoké ceny je, že Mac Pro se kompletuje v USA ve státu Texas. Nižší modelové řady všech produktů firmy s jablkem ve znaku se zpravidla montují v Asii.

"Jsme hrdí, že nejsilnější počítač od Applu budeme sestavovat v Austinu. Děkujeme americké vládě, která nám poskytla tuto možnost," řekl CEO společnosti Tim Cook.

Apple tak začal plnit slib investovat 350 miliard dolarů do americké ekonomiky. Jen v roce 2018 společnost utratila u místních dodavatelů v USA 60 miliard dolarů. V září navíc Apple oznámil, že ze svého fondu Advanced Manufacturing Fund již investoval jednu miliardu dolarů na rozvoj amerických firem.

Než se rozhodnete komentovat

Mac Pro není rozhodně na procházení internetu, hraní her, jednoduché úpravy fotografií ani na poloprofesionální práci s grafikou. Stanice byla vytvořena profesionály pro profesionály a Apple nejspíš ani nečeká, že by se Mac Pro stal bestsellerem na poli stolních počítačů. Už při samotném představení na WWDC v červnu 2019 byl počítač prezentován veřejnosti jako stroj, který s přehledem zvládne v programu Logic Pro X vytvořit hudbu s tisícem hudebních nástrojů.

Na závěr zbývá dodat, že k sestavě by neměl chybět ani monitor Apple Pro Display XDR, který v Čechách vyjde na 193 980 korun. Pro efektivní využití Mac Pro a multitasking se hodí rovnou dva monitory.