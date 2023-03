ChatGPT zablokovala Itálie, bojí se o osobní údaje občanů  | e15.cz

Současně se zákazem služby italský regulátor také zahájil vyšetřování. Mezi důvody, proč k tomu kroku přistoupil, úřad uvádí například loňský únik údajů z databáze Open AI, mezi kterými byly například platební údaje. Italský úřad také tvrdí, že neexistuje právní základ, který by umožňoval „masivní shromažďování osobních údajů za cílem tréninku algoritmů.“

Úřad v prohlášení zdůrazňuje, že Open AI nedostatečně informuje uživatele o tom, co se s jejich daty děje a zároveň jsou jejich data zpracovány nedokonale, kvůli čemuž jsou v některých případech odpovědi z dílny Chat GPT nesprávné. Také podle italských úředníků nedochází při registraci a přihlášení do chatovacího rozhraní k dostatečnému ověření věku uživatelů a to navzdory tomu, že služba je určena po lidi mladších 13 let a pro mladší děti mohou být některé odpovědi nevhodné.

Open AI nemá na evropském kontinentu kanceláře ani zastoupení, nicméně i tak pro ní platí lhůta 20 dní, do které se musí dle evropského práva vyjádřit k tomu, jak vytčené problémy vyřeší.

Rozhodnutí o zablokování přichází poté, co přední osobnosti technologického světa napsali otevřený dopis, ve kterém doporučují pozastavit na šest měsíců vývoj AI, která je pokročilejší než jazykový model Chat GPT4. Podle nich by totiž měly být stanoveny pravidla, který by umožňovala další bezpečný vývoj AI. Výzvu podepsali například Elon Musk, historik Yuval Noah Harari nebo technologický ředitel českého startupu Rossum Petr Baudiš.

„Měli bychom nechat stroje zaplavit naše informační kanály propagandou a nepravdou? Měli bychom automatizovat všechna pracovní místa, včetně těch, která nás naplňují? Měli bychom vyvinout nelidské mozky, které by nás nakonec mohly přečíslit, přechytračit, zastarat a nahradit? Měli bychom riskovat ztrátu kontroly nad naší civilizací?“ klade otázky výzva od Future of Life Institute.

„Pokud to neuděláme, tak se začneme vystavovat nebezpečí zásahu státu a může se stát něco podobného, jako tomu bylo u jaderné energie, tedy že ten obor stát přereguluje a ohrozí tím rozvoj," vysvětluje Baudiš podporu dočasného zastavení vývoje. „To by neprospělo nikomu, proto je dobré ukázat nějakou míru zodpovědnosti,“ doplňuje.

Podle Baudiše totiž kvůli rychlé adopaci nové technologie hrozí informační asymetrie. „Kdyby se ten půl rok využil jen na edukaci lidí, co všechno AI umí, tak by to bylo prospěšné. Taky bychom se měli zamyslet nad bezpečností, aby nebylo tak snadné to zneužít," domnívá se.