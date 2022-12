Chat GPT mluví i česky. Jak vyzkoušet umělou inteligenci a co umí | E15.cz

Deník The Guardian uvedl, že schopnosti, které umělá inteligence ukazuje, mohou do několika málo let způsobit problémy novinářům či programátorům, neboť je může zcela nahradit.

Robot pracuje na systému nazvaném ChatGPT, který dokáže vygenerovat text na téměř lidské úrovni. Spuštění systému zkoumali akademici, kteří se umělé inteligence ptali na otázky, které bez problémů zvládla zodpovědět, a za které by vysokoškolští studenti obdrželi plný počet bodů.

Jedním z takových příkladů byl i test profesora žurnalistiky na Arizonské státní univerzitě Dana Gillmora, který chatovacího robota požádal o napsání dopisu příbuznému s radami týkajícími se bezpečnosti a soukromí na internetu. „Pokud si nejste jisti legitimitou webové stránky nebo e-mailu, můžete si rychle vyhledat, zda je ostatní nenahlásili jako podvodné,“ uvedla například v dopise umělá inteligence. „Dal bych tomu dobrou známku,“ řekl profesor Gillmor.

Jak zkusit Chatbota Možnost vyzkoušet si psaní s umělou inteligencí může bezplatně kdokoliv na internetových stránkách https://openai.com/blog/chatgpt/, nutná je pouze registrace prostřednictvím emailu.

Umělá inteligence navíc umí cenzurovat a dokáže si uvědomit, kdy je mu položena otázka, na kterou není možno odpovědět správně. ChatGPT rozpozná lež a upozorní na ni. Dokáže se také rozhodnout, na jaké dotazy nebude odpovídat vůbec, ať už jde o trestné činy nebo otázky, týkající se emocí.

ChatGPT bere své schopnosti z obrovského množství vzorků textů převzatých z internetu. Zpravidla bez výslovného souhlasu autorů použitých materiálů, což vyvolalo u veřejnosti kritiku.

Kde sídlí firma OpenAI a co dělá?

OpenAI je neziskovou organizací se sídlem v San Francisku v Kalifornii. Zaměřuje se na výzkum umělé inteligence a její aplikace, včetně výzkumu v oblastech jako je strojové učení, přirozený jazyk a robotika. „Cílem společnosti je pomoci lidem vytvořit technologie, které budou prospěšné pro celé společnosti a pomohou zlepšit kvalitu života lidí po celém světě,“ uvádí sama umělá inteligence.

Co umí Chat GPT?

GPT (Generative Pre-training Transformer) je jazykový model, který byl vyvinut společností OpenAI. Jde o velký neuronový model, který byl vycvičen na velkém množství textů z internetu, aby se naučil předvídat další slova v textu na základě předchozích slov. GPT je schopný produkovat velmi přirozeně znějící text a může být použit pro různé účely, jako je překlad, tvorba obsahu nebo generování odpovědí na dotazy. GPT je schopen produkovat velmi přirozeně znějící text, který téměř nelze rozeznat od textu napsaného člověkem. Může být také použit k tvorbě nového obsahu nebo k odpovídání na dotazy pomocí přirozeného jazyka.

