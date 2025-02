V době, kdy byl Instagram a jeho influencerská scéna v plenkách, se udál jeden z největší podvodů, který scéna pamatuje. Mladá influencerka se zázrakem vyléčila z rakoviny mozku jen tím, že jedla zdravě a dodržovala zdravý životní styl. Až na to, že to celé bylo jeden velký podvod.

Belle Gibsonová nikdy rakovinou netrpěla, vše si vymyslela, aby vzbudila ohlas a získala slávu. Dokonce vytvořila aplikaci a vydala knihu receptů, na čemž vydělala jeden milion australských dolarů (přes 15 milionů korun). Jejím příběhem se nově inspiroval i Netflix, který v šestidílném hraném seriálu Apple Cider Vinegar (Jablečný ocet) popisuje její příběh lehce přikrášlený a dramatičtější, než se ve skutečnosti udál, ale s pravdivými základy.

Hlavní roli ztvárnila Kaitlyn Deverová. Děj sleduje právě Belle, která si získala obrovské množství sledujících na sociálních sítích díky tvrzením, že překonala terminální rakovinu mozku pomocí zdravé stravy a alternativní medicíny. V tomto je seriál podobný realitě. Seriál však představuje i fiktivní postavu Milly Blake, další wellness influencerky, která skutečně bojuje s rakovinou a propaguje alternativní léčebné metody. Tato postava je už smyšlená a má poukazovat na kontrast mezi Belle a Milly, která je na rozdíl od ní skutečně vážně nemocná.

Seriál, který Netflix uvedl v únoru, zatím sklidil spíše smíšené reakce. Někteří oceňují herecký výkon Kaitlyn Deverové v roli Belle Gibsonové a považují seriál za poutavý pohled na problematiku dezinformací ve wellness komunitě. Jiní však kritizují nejednotnou strukturu vyprávění a nedostatečnou hloubku při zkoumání motivací hlavní postavy.

Snímky ze seriálu Apple Cider Vinegar na Netflixu. | Profimedia.cz

Reálný příběh Belle Gibsonové

Jaký je ale skutečný příběh influencerky, která oklamala svět? Annabelle Natalie Gibsonová se narodila 8. října 1991 v Launcestonu v Tasmánii. Tedy pokud je to pravda. I o svém dětství si totiž dokázala vymýšlet různé příběhy, které měly od pravdy daleko. Údajně měla obtížné dětství. Uvedla, že nikdy nepoznala svého otce a že se od 12 let musela starat o svou matku trpící roztroušenou sklerózou a autistického bratra. Tvrdila také, že ve 12 letech opustila rodinný dům v Brisbane a začala žít s kamarádkou, později s rodinným přítelem.

Když jí bylo zhruba 17 let, nějakou dobu se zaučovala ve společnosti PFD Food Services v Lyttonu. Poté se údajně koncem roku 2008 přestěhovala do Perthu v Západní Austrálii a tam se stala součástí skateboardové kultury a aktivně přispívala do její online komunity. V červenci 2009 se přestěhovala z Perthu do Melbourne a o rok později, ve svých 18 letech, se stala matkou.

Jak se proslavila?

Belle Gibsonová začala svou influencerskou kariéru v roce 2013, kdy spustila svůj instagramový účet pod přezdívkou @Healing_Belle a začala sdílet příběh o tom, jak se údajně vyléčila ze čtvrtého stádia rakoviny mozku pouze pomocí zdravé stravy a alternativní medicíny. Tvrdila, že odmítla tradiční léčbu, jako je chemoterapie, a místo toho se zaměřila na přírodní metody uzdravování.

Její příběh rychle získal popularitu, protože rezonoval s lidmi hledajícími alternativní způsoby léčby a zdravého životního stylu. Získala velké množství sledujících na sociálních sítích, kde sdílela recepty, rady o zdravém životním stylu a údajné zkušenosti s překonáním smrtelné nemoci.

VIDEO:Trailer k seriálu Apple Cider Vinegar

Na základě svého rostoucího vlivu spustila v srpnu 2013 mobilní aplikaci The Whole Pantry, která nabízela zdravé recepty a wellness tipy. Bylo jí tehdy pouhých 21 let. Aplikace se stala úspěšnou, a byla dokonce zařazena do výběru aplikací na nových zařízeních Apple Watch. Tento úspěch vedl v roce 2014 k vydání stejnojmenné kuchařky ve spolupráci s nakladatelstvím Penguin Books.

Součástí její fanouškovské základny byli i skuteční pacienti trpící rakovinou, kteří v jejím příběhu nacházeli naději, že s tímto onemocněním žije mnohem déle, než lékaři předpovídali (podle jejího smyšleného příběhu to měly být čtyři měsíce), aniž by musela podstoupit invazivní léčbu nebo operace.

Gibsonová tvrdila, že část výdělků z aplikace a knihy půjde na charitativní účely, a tím si získala ještě větší důvěru a podporu veřejnosti. Nicméně, jak se později ukázalo, většinu prostředků na žádnou charitu neposlala. Počátkem roku 2015 se odhadovalo, že na prodeji aplikace a knihy The Whole Pantry vydělala přes 1 milion australských dolarů.

Největší lež v jejím životě

Wellness impérium, které zahrnovalo aplikaci pro mobilní telefony The Whole Pantry, stejnojmennou webovou stránku a knihu receptů, se začalo rozpadat v březnu 2015, když vyšlo najevo, že Gibsonová tisíce dolarů, které přislíbila, na charitativní účely nikdy nedala.

Odhalení, že Belle Gibsonové nikdy netrpěla rakovinou, bylo výsledkem investigativní práce australských novinářů v roce 2015. Novináři Nick Toscano a Beau Donelly z deníku The Age obdrželi tip od Chanelle McAuliffeové, bývalé přítelkyně influencerky, která vyjádřila pochybnosti o pravdivosti jejích tvrzeních o jejím zdravotním stavu. McAuliffeová tehdy popsala, že Gibsonová předstírala záchvat na oslavě čtvrtých narozenin svého syna a její přátelé na základě toho žádali o předložení lékařských záznamů.

V dubnu 2015 poskytla Gibsonová rozhovor magazínu The Australian Women's Weekly, ve kterém přiznala, že nikdy neměla rakovinu ani žádné jiné závažné onemocnění. Toto přiznání následovalo po intenzivním tlaku médií a veřejnosti, které zpochybňovaly pravdivost jejích tvrzení.

„Nic z toho není pravda,“ řekla Gibsonová v rozhovoru pro australský týdeník Women's Weekly v dubnu v roce 2015. „Nechci odpuštění. Jen si myslím, že promluvit byla zodpovědná věc. Především bych si přála, aby si lidé řekli: ‚Dobře, je to jen člověk‘.“

Při rozhovoru však Gibsonová působila zmateně a pletla se jí slova. Uvedla, že se vyhýbá lepku, mléčným výrobkům a kávě, ale že neví, jak přesně rakovina funguje. Po odhalení se samozřejmě zvedla obrovská vlna kritiky. Influencerka začala postupně mazat své příspěvky, které pojednávaly o rakovině.

Belle Gibson v roce 2019. | Profimedia.cz

Hněv a zklamání

Reakce veřejnosti byly převážně negativní. Mnoho lidí, kteří ji dříve podporovali, se cítilo podvedeno a vyjádřilo svůj hněv a zklamání na sociálních sítích. Média Gibsonovou kritizovala také za zneužití důvěry veřejnosti a za finanční zisky získané na základě nepravdivých tvrzení. Společnosti, se kterými spolupracovala, jako Apple a Penguin Books, rychle ukončily spolupráci a stáhly její produkty z prodeje. Celkově byla Gibsonová vystavena ostré kritice za své činy a jejich dopad na komunitu pacientů s rakovinou.

V září 2017 Federální soud Austrálie uložil Gibsonové pokutu ve výši 410 tisíc AUD (zhruba 6,25 milionu korun) za klamavé a podvodné jednání. Do února 2025 však tuto pokutu stále neuhradila, což vedlo k opakovaným snahám úřadů o vymáhání dluhu, včetně razií v jejím domě v průběhu let.