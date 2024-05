Tradiční příležitost pro uvedení novinek společnosti Apple, Keynote, tentokrát s podtitulem Let loose (uvolněte se), proběhne v úterý 7. května v 16 hodin našeho času. Podle pozvánky i dosavadních informačních úniků je zřejmé, že hlavní roli bude hrát iPad, tablet, který se už rok a půl nedočkal nové verze. Na ni nejspíš nedojde ani tentokrát, Apple ale nejspíš uvede nový stylus Apple Pencil a dost možná dojde i na nový čip, M4.

Apple s oznámením své jarní prezentace docela dlouho čekal. Obecně se předpokládalo, že přijde spíš v březnu nebo v dubnu, jak tomu bývalo v posledních letech. I když Apple někdy uvádí novinky třeba jen formou tiskových zpráv. Květnová událost bude ale překvapivá především proto, že se bude téměř určitě věnovat zejména iPadům, tedy tabletům, které veřejnost zajímají mnohem méně než iPhony nebo počítače Mac. Ostatně celý tabletový trh stabilně klesá.

V Londýně na čaj o páté

Od pandemie koronaviru se stalo pravidlem, že jsou události Applu předtočené a přehrávané jen ze záznamu. Po návratu světa k normálu už sice společnost zve novináře a influencery do Apple Parku ve svém sídle v kalifornském Cupertinu, tam jim ale stejně jen pustí celou prezentaci na velké plátně. Pak mají alespoň možnost se s produkty na místě fyzicky seznámit.

Jarní Keynote bude jiná i svým nestandardním časem: začne v sedm ráno pacifického času. Hodina je malou odpovědí na podzimní událost Scary Fast (Děsivě rychlý), kterou Apple pořádal na Halloween a během pouhých třiceti minut při ní představil především varianty čipu M3 a hardware, které jej používají, tedy MacBooky Pro a iMac. Halloweenská prezentace byla od pěti odpoledne, pro Evropu to tedy znamenalo počkat si na přenos do jedné hodiny ráno. Teď nám to Apple jakoby vrací.