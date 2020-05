Je cloud řešením pro nejistou budoucnost? | E15.cz

Proč řešit přechod na cloud právě teď? Cloud odbourává dlouhodobé investice do IT. Navíc díky němu můžete rychle reagovat na výkyvy v poptávce, což je zvláště v poslední době silný argument pro svěření firemních serverů do rukou profesionálů.

I za běžných podmínek platí, že ne každý může (nebo chce) investovat do nákupu IT infrastruktury na dalších 4 až 6 let, když neví, jak na tom obor nebo firma budou za 3 měsíce nebo rok. Dnes, kdy se situace mění každý den, to platí dvojnásob. Cloud ale v tomto dává volnost: Službu si pronajímáte, takže z fixních investic se stávají flexibilní provozní náklady, které můžete upravovat podle situace.

Stejně tak dostupný výpočetní výkon, což umožňuje rychlou reakci na změny. Ať už jde o sezónní nápor na e-shopu, nebo nový podnikatelský nápad. Zatímco navýšení kapacit vlastních serverů trvá týdny i měsíce, v cloudu je to možné v řádu hodin nebo dnů. A na rozdíl od vlastní kapacity, která je obvykle dimenzovaná na nejvyšší nutný výkon, výkon v cloudu můžete po opadnutí náporu nebo realizaci zakázky opět snížit. Platíte tak jen za to, co využíváte.

I samotný provoz virtuálních serverů je často levnější než on premise řešení. Do ceny vlastních serverů je třeba kromě hardware a software započítat i náklady na elektřinu (tvořící až 50 %), datovou linku a IT specialisty. Bez ohledu na to, jestli jejich kapacitu využíváte naplno. Pouhým přechodem do cloudu tak můžete ušetřit téměř 40 % provozních nákladů.

Autor: O2 Czech Republic

Stabilita pro kritické systémy

Kromě přímých dopadů na náklady má cloud i další pozitivní přínosy. Přemýšleli jste nad tím, na kolik by firmu přišel výpadek systémů, na kterých stojí váš byznys? Jaká je hodnota denního výpadku e-shopu v době, kdy je online prodej jedinou možností? Riziko ztrát je výrazně nižší, pokud kritické aplikace provozujete u důvěryhodného poskytovatele v cloudu.

O2 Cloud je provozován ve vzájemně zálohovaných datových centrech, zabezpečených fyzicky i proti kyberzločinu. A to technologiemi, které si firmy běžně nemohou dovolit. Součástí jsou i vlastní datové linky na české páteřní datové síti. Ty zajišťují rychlou odezvu systémů z celé ČR.

Cloud má ještě jeden efekt, který firmy oceňují. V dnešní době je nutné, aby všichni zaměstnanci maximálně přispěli k úspěchu firmy. To platí i pro IT specialisty. Pokud se IT specialisté nemusí věnovat správě infrastruktury, budou mít více času na podporu a rozvoj firemního byznysu. Což bude v dalších týdnech a měsících pro firmy klíčové. Přečtěte si o změně pracovní náplně IT po přechodu na cloud.

Aktuální situace samozřejmě není jediný spouštěč úvah o cloudu. Čeká vaši firmu stěhování, fúze nebo obnova hardwaru? Možná je ideální čas přejít na cloud. Rádi vám s tím pomůžeme. Podívejte se na O2 Cloud pro firmy, a seznamte se i s dalšími důvody, proč je cloud dobrá volba.