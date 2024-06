Jeden Seznam vládne všem. Firma Ivo Lukačoviče už pomalu objímá celý český internet.

Seznam je v současnosti největší český portál. Přitom před 17 lety by se zakladatel Ivo Lukačovič takovému označení bránil a styděl se za něj. „Většina vyhledávačů se změnila na portál. Stydím se, že jsme se také jednou takhle označovali,“ prohlásil tehdy před brněnskými studenty informačních technologií s tím, že Seznam se bude nejspíše vyvíjet jako mediální společnosti. Portálem myslel to, že kromě klasické lišty vyhledávání stránka nabízí i řadu prokliků na další mediální obsah a služeb. Lukačovič místo toho chtěl vsadit na technologie a soustředit se na co nejlepší vyhledávání.

V boji s Googlem o vyhledávání uhájil Seznam desetinu trhu

„Dali jsme se cestou technologické firmy. Naší hlavní strategií a naší vizí bude soustředit se na vyhledávání. Abychom byli jedničkou na trhu, tak 80 procent našich vývojových kapacit se týká právě toho. Ten boj je nesmírně těžký, ale věřím, že v něm uspějeme,“ pronesl Lukačovič a dal tím jasně najevo, že na domácí půdě se chce tvrdě střetnout s Googlem, který obsazoval jako dominantní služba jednu zemi za druhou a výrazně začal růst i u nás.

Ivo Lukačovič | Tereza Kovandová

Seznam nakonec v segmentu vyhledávání přežil, i když jeho podíl se pohybuje lehce nad deseti procenty a zbytek pohltil gigant ze Silicon Valley. „Vyhledávání je nedílnou součástí naší platformy. Považujeme za úspěch, že stále patříme mezi čtyři země na světě, ve kterých nemá konkurence stoprocentní tržní podíl,“ řekla e15 Aneta Kapuciánová, mluvčí společnosti Seznam.cz.

Dvě první místa v návštěvnosti na mediálním trhu

Firma Iva Lukačoviče musela v dynamickém prostředí technologií neustále měnit strategie a tím se přiblížila nejen funkčně k portálu, ale také začala budovat silnou mediální divizi.

Dvě přední příčky na českém trhu v celkové návštěvnosti obsazují média ovládaná právě Seznamem. Jsou to podle dat z roku 2023 Seznam Zprávy s 4,6 miliony reálnými uživateli za měsíc a kousek pod tím Novinky.cz s 4,5 miliony reálnými uživateli.

Novinky.cz si dlouho uchovávaly určitou míru autonomie, ani ne rok zpět ale antimonopolní úřad povolil Lukačovičově firmě nákup společnosti Silky a tím posvětil plné ovládnutí oblíbeného média a vytvoření obřího seznamáckého bloku na českém internetu. Do toho Seznam provozuje ještě řadu služeb jako televizi, streamovací službu, nabízí prostor podcastům a mnoho dalšího. Pokud uvažujete o obsahu na internetu v jakékoliv podobě, má na něj Seznam připravenou nějakou ze svých služeb, nebo ho sám přímo vyrábí.

Vlastnictví médií dostává firmu vždy do komplikované situace, protože novináři zasahují do politiky a povahou jejich práce je střet s mocnými. Tím se Seznam liší od Googlu, který mediální obsah jen distribuuje, ale novináře nezaměstnává. Seznam Zprávy tak například byly velmi úspěšné v pokrývání kauz bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a on na ně na oplátku útočil. Seznam začal nazývat „kyperskou společností“, čímž naznačoval, že Lukačovičova firma své příjmy odklání do daňových rájů. Seznam ale na rozdíl od Googlu platí daně převážně v Česku.

Seznam loni zvýšil zisk, připravuje se na konec cookies a vyvíjí vlastní jazykový model Byznys

Tržby v Seznamu v roce 2022 byly v celkové hodnotě 5,93 miliardy korun, zatímco Google vykazuje v tuzemsku tržby jen 581 milionů korun a miliardy zde vydělané tekly především přes Irsko.

Jako majiteli médií se také začalo dostávat větší pozornosti i samotnému zakladateli Seznamu.cz Ivo Lukačovičovi. Ten v těch několika málo rozhovorech, které poskytl, opakovaně upozorňuje, že je velkým introvertem. Nejčastěji s větším množstvím lidí komunikuje prostřednictvím svého účtu na X (kdysi Twitter), kde nešetří ironií a vtípky. Koneckonců svůj účet tituluje slovy Treti nejvtipnejsi ucet na ceskem Twitteru.

Jeho ostrovtip některé uživatele X vytáčí a znervózňuje. Z jeho tweetů jde jen těžko vyčíst komplexnější názory na řízení mocné mediální firmy a zda do jejího chodu zasahuje. Sám se dušuje, že ne. O jeho nečekaných návštěvách Seznamu často nevědí ani samotní zaměstnanci. Když se v budově rozkřikne, že „přišel Ivo“, začínají se šířit legendy, kde všude se objevil a s kým se potkal.

Na správnou kolej

Teď Lukačovič do veřejné debaty hodil šrapnel, když výjimečně v první polovině června komentoval práci svých médií, konkrétně se vyjádřil k článku o mistrovství světa v hokeji, s jehož vyzněním nesouhlasil. Také sdílel podcastový příspěvek člena představenstva Seznam.cz Matěje Huška, který mluvil o změnách v mediální divizi.

„Padlo tam mimo jiné i to, že od svého založení Seznam Zprávy oddriftovaly ze svého pravicového zaměření jinam. Představenstvo se tím bude zabývat a podle jeho slov se to budou snažit ‚nakolejit‘. Tak držím palce,“ vyjádřil se výjimečně k chodu svých médií Lukačovič.

Navíc ve velmi citlivé době, kdy se na Slovensku a částečně i v Česku řeší kauza kolem televize Markíza vlastněné skupinou PPF. Tamní redaktoři se bojí o nezávislost a hlasitě proti majiteli protestují. Seznam se tak dostal do středu debaty o tom, jak miliardáři a velké finanční skupiny mohou ovlivňovat obsah a své redaktory.

V Seznam Zprávách krátce po Lukačovičově tweetování nastaly radikální změny. Skončil dlouholetý šéfredaktor Jiří Kubík a místo něj nastoupil Jakub Unger, který na začátku pomáhal Seznamu mediální divizi vybudovat. Jak upozornil Respekt, Ivo Lukačovič si po bouři vyvolané svým tweetem domluvil schůzku s lidmi, kteří jsou zodpovědní za obsah, což podle zdrojů týdeníku redakce Seznam Zpráv nepamatuje. Co se na schůzce přesně řešilo, ale nikdo nesdílel.

Těch pár rozhovorů s Lukačovičem naznačuje, že nad mediální krajinou velmi přemýšlí – často kriticky. V 17 let staré přednášce studenty nabádá, aby se věci posuzovali více do hloubky a ne tak, jak je předkládají novináři.

V roce 2019 svůj skepticismus zaměřil na sociální sítě. „Ze společenského hlediska jsou sociální sítě velký průšvih. Politické strany komunikovaly s voliči přes klasická média. I když byla levicová, pravicová, i když byla uplacená a koupená, tak stejně byla trochu kritická. Nástup populismu je na světě daný sociálními sítěmi. Buď se to začne regulovat, nebo se musíme smířit s tím, že demokracie bude nahrazena,“ předložil posluchačům své obavy.

V rozhovoru s Milošem Čermákem z roku 2020 z počátku pandemie koronaviru zase přiznává, že řadu informací čerpá především z Twitteru (dnes X) a vadí mu, jak média straší lidi. „Chci, aby média tolik ty lidi nestrašila. Třeba moderátory v rouškách, i když chápu, že to má výchovný efekt,“ řekl.

Stav médií a jejich diverzita není Lukačovičovi nejspíše jedno, i přes někdy kontroverzní prohlášení na Twitteru. Po zveřejnění donorů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ), se ukazuje, že největším dárcem byl loni firma Seznam právě Iva Lukačoviče.