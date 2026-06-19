Jen třetina lidí věří, že jsou firmy na nástup AI připravené. Brzdí je hlavně strach
- Využívání generativní umělé inteligence v práci rychle roste.
- Zaměstnance nejvíce znepokojuje bezpečnost firemních dat a chybějící jasná pravidla.
- O dalším rozšiřování AI rozhodne nejen technologie, ale také připravenost organizací.
Umělá inteligence se rychle zabydluje na českých pracovištích. Většina lidí ale nevěří, že jsou jejich zaměstnavatelé na tuto změnu připraveni. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Vodafone mezi více než tisícovkou zaměstnanců. Nástroje generativní AI využívá alespoň několikrát týdně 38 procent dotázaných, jen 32 procent si však myslí, že jejich firma zvládne transformaci spojenou s jejím rozšířením. Téměř polovina respondentů je přesvědčena o opaku.
Výsledky průzkumu byly představeny na diskuzi, které se zúčastnili zástupci Vodafonu a Microsoftu. Podle nich bude rozhodující, jak se podaří přesvědčit lidi, aby nové nástroje přijali za své. „Největším blokem osvojení umělé inteligence je strach. Lidé se často nebojí technologie jako takové, ale toho, že udělají chybu nebo se znemožní,“ říká Andrea Bělková, personální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.
Podle ní nestačí zaměstnancům zpřístupnit nové aplikace. Firmy musí vytvořit prostředí, ve kterém se lidé nebojí experimentovat a otevřeně mluvit o vlastních chybách. Právě to podle ní výrazně urychluje osvojování nových nástrojů.
Podobně to popisuje také Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky. „K používání AI se nedá donutit. K tomu můžete pouze doinspirovat,“ uvedla. Nejlépe podle ní funguje sdílení praktických zkušeností mezi kolegy, kteří si navzájem ukazují, jak umělou inteligenci využívají při každodenní práci.
Firmám chybí hlavně vzdělávání
Průzkum zároveň ukazuje, že české podniky zatím investují do rozvoje zaměstnanců jen omezeně. Školení zaměřené na využívání generativní AI absolvovalo pouze 16 procent respondentů, přestože lidé, kteří jím prošli, jej hodnotí jako velmi přínosné. O další vzdělávání by přitom měly zájem dvě třetiny dotázaných, nejčastěji formou krátkých videí nebo sdílení zkušeností přímo v týmech.
Na tento trend reaguje Vodafone vzdělávacím programem SkillUp by Vodafone Business, který prostřednictvím krátkých lekcí pomáhá zaměstnancům rozvíjet digitální dovednosti včetně práce s umělou inteligencí. Podle společnosti může firmám usnadnit také plnění požadavků evropského nařízení AI Act.
Podle Karolíny Kříženecké, mluvčí a šéfky komunikace společnosti Microsoft, je právě firemní kultura jedním z hlavních důvodů, proč někde zavádění AI funguje lépe než jinde. „Neučíme zaměstnance každý den na školeních. Mnohem lépe funguje, když si lidé mezi sebou ukazují, co objevili a co jim v práci pomáhá. Čím více sdílejí zkušenosti, tím rychleji se nové technologie přirozeně rozšiřují,“ popsala.
Největší obavy vzbuzují firemní data
Vedle vzdělávání zaměstnance nejvíce trápí bezpečnost. Šest z deseti respondentů má obavy ze zadávání firemních informací do veřejně dostupných AI nástrojů. Přesto pouze jedenáct procent uvádí, že jejich zaměstnavatel zavedl jasná pravidla pro bezpečné využívání umělé inteligence. Více než třetina lidí dokonce tvrdí, že jejich firma žádná podobná opatření nemá.
Kříženecká upozorňuje také na fenomén takzvaného shadow IT. Mnoho lidí podle ní používá veřejně dostupné AI aplikace bez vědomí zaměstnavatele a často do nich nahrávají interní dokumenty, aniž by věděli, jak s nimi bude dál nakládáno.
Nestačí koupit licenci
Firmy podle řečníků často podceňují i vlastní technologickou připravenost. „Zákazníci za námi přicházejí s tím, že chtějí používat AI. Když se ale podíváme na jejich infrastrukturu, zjistíme, že mají technologický dluh a nepřipravená data,“ uvedla Brázdilová. Přirovnala to k návštěvě zubaře. Čím déle podnik modernizaci odkládá, tím bolestivější a dražší podle ní nakonec bude.
Stejnou zkušenost sdíleli i odborníci z oblasti IT. Největší překážkou totiž často nejsou samotné modely umělé inteligence, ale neúplná nebo špatně strukturovaná data, se kterými mají pracovat.
Lidský faktor zůstane rozhodující
Přes časté debaty o nahrazování pracovních míst se zástupci technologických společností shodují, že umělá inteligence bude práci spíše proměňovat než rušit. „Některé činnosti zmizí, ale vzniknou nové. Mnohem důležitější bude schopnost kriticky přemýšlet, správně formulovat zadání a vyhodnocovat výsledky, které AI nabídne,“ říká Bělková.
Tomu odpovídají i výsledky průzkumu. Celkem 41 procent zaměstnanců očekává, že během příštích pěti let umělá inteligence výrazně změní způsob jejich práce. Úplného nahrazení své současné pozice se obává 17 procent respondentů.
Navíc se samotná umělá inteligence brzy stane standardní součástí firemního vybavení. Konkurenční výhodu tak nebude představovat technologie sama o sobě, ale schopnost propojit ji se zkušenostmi zaměstnanců, kvalitními daty a bezpečnými procesy.