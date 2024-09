Udržitelnost už není možností, ale nutností pro přežití a prosperitu firem ve 21. století. To je jedno z hlavních poselství, které zaznělo na sedmém ročníku konference ESG Leadership, kterou uspořádala platforma Business Leaders Forum 16. září 2024. Hlavním mediálním partnerem akce, jež se konala v pražském Kongresovém centru ČNB, byla e15.

„Žijeme ve světě polykrize,“ řekl ve svém úvodním projevu expert na udržitelnost, profesor Jan Jonker, který vyučuje udržitelný rozvoj na Radboud University v Nizozemsku. „Čelíme nedostatku biodiverzity, materiálů, vody, a také emisním a klimatickým výzvám. Tyto zásadní problémy nezmizí, dokud se nezaměříme na transformaci ekonomiky směrem k cirkularitě,“ dodal.

Podle Jonkera je třeba, aby materiály měly trvalou hodnotu. Podniky by měly přejít k udržitelnějším obchodním modelům, které zohledňují sociální a environmentální dopady. Firmy podle něj ale nedokážou čelit výzvám samy, je zapotřebí více zapojit systém.

Eva Nedeľková ze společnosti Lindström a platformy KnowESG ve svém vystoupení zdůraznila, že zásadní součástí přechodu na cirkulární ekonomiku je digitalizace. „Všichni musíme digitalizovat. Cirkulární ekonomika začíná s technologií,“ zdůraznila s tím, že digitalizace umožní efektivnější řízení zdrojů a podporu environmentálních iniciativ v různých odvětvích.

ESG = spokojení zaměstnanci

Pokud se firmy snaží podílet na ESG aktivitách, jejich zaměstnanci to oceňují a jsou spokojenější. Vyplývá to z nového výzkumu agentury Ipsos a Business Leaders Forum. Podle něj si pouze 13 procent zaměstnanců myslí, že se jejich firma velmi aktivně angažuje v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti. U těch firem, které jsou v tomto ohledu aktivní, je míra spokojenosti zaměstnanců podstatně vyšší. To naznačuje, že angažovanost v oblasti ESG není pouze etickou záležitostí, ale i nástrojem pro udržení talentů a zlepšení firemní kultury.

Ženy v ČEZ? V oboru chybí, nemají zájem studovat technické školy

Jedním z témat, které se na konferenci řešilo v rámci moderované panelové diskuze, byla diverzita ve vedení firem, konkrétně tzv. kvóty na ženy, tedy pravidla vycházející z nové evropské směrnice Women on Boards. Podle nových regulí mají mít velké české firmy povinně ve vedení alespoň třetinu žen. Počítá s tím návrh zákona o genderové rovnosti, jehož českou podobu připravuje úřad ministra pro evropské záležitosti a který ze zmíněné směrnice vychází. V Česku se bude toto opatření zatím týkat pěti velkých podniků, mezi nimi je i polostátní skupina ČEZ. Michaela Chaloupková, členka představenstva společnosti, popsala, jak náročné je zajistit genderovou vyváženost v tradičně mužsky zaměřeném sektoru, jako je energetika.

„Někde se začít musí. ČEZ je největší firma v České republice, takže to řešíme. V celé skupině máme 21 procent žen, v managementu je to 14,5 procenta, což je dobré, ale nemůžeme se s tím spokojit,“ uvedla Chaloupková v diskuzi. Podle ní navíc ČEZ naráží na to, že žen v energetice prostě tolik není. Jednoduše i proto, že ženy ani nemají velký zájem studovat technické obory. ČEZ se proto podle Chaloupkové snaží tuto situaci změnit a jejich studium aktivně podporovat. „Když půjdou na techniku, půjdou k nám a budou se mít skvěle,“ dodala.

ESG není jen E

Na konferenci také došlo k historicky prvnímu udílení ocenění Czech Sustainability Leader Award. Získala jej Zuzana Holá za přínos v oblasti ESG, a také v boji proti domácímu násilí. Holá, která působí ve vedení Nadace Vodafone, napomohla vzniku Akademie a Charty proti domácímu násilí. Její práce ukazuje, že ESG aktivity nemusí být vidět jen za ekologickými otázkami, ale mohou mít významný sociální dopad. „Důležitá jsou data, ale i srdce,“ komentovala své ocenění.

NE greenwashingu

Jedním z témat, které na konferenci rezonovalo, byla i problematika greenwashingu, tedy toho, jak docílit, aby ESG nebyl jen marketingový tah a prázdný pojem, aby nešlo jen o falešnou prezentaci firem jako udržitelných. „Ten, kdo dělá greenwashing, na to dojede, nebo na to už dojel,“ varoval Jan Růžička z PPF Group během panelové diskuze. Autenticita je v této oblasti zásadní, protože spotřebitelé i investoři jsou stále více zaměření na transparentnost a reálné dopady ESG aktivit. Greenwashing se tak podle Růžičky může stát fatální chybou pro reputaci značky.

Konference ESG Leadership 2024 ukázala, že udržitelnost by neměla být jen volitelnou součástí firemních plánů, ale zohledňovaným prvkem obchodních modelů. Přeměna směrem k udržitelnému podnikání vyžaduje inovace, technologie, data a promyšlená partnerství. Jen tímto způsobem budou firmy schopné čelit současným výzvám a připravit se na budoucnost. Udržitelnost totiž nebude pouze možností, ale nutností pro přežití i obchodní úspěch firem.