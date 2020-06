Microsoft se přidává k bojkotu Facebooku | E15.cz

Microsoft pozastavil reklamu na Facebooku a Instagramu, které sociální síti také patří, přinejmenším do konce srpna. Jako první na to upozornil server Axios, později to potvrdila sama technologická společnost. „Vzhledem k obavám, které jsme měli už v květnu, jsme pozastavili mediální výdaje na Facebooku a Instagramu v USA a následně jsme pozastavili celosvětové výdaje,“ napsal marketingový šéf Microsoftu Chris Capossela v interní komunikaci, ze které Axios cituje.

Capossela dále vysvětlil, že reklamy Microsoftu Facebook zobrazoval vedle „nevhodného obsahu“. Jako příklady takového obsahu uvedl „nenávistné komentáře, pornografii, teroristický obsah a podobně“, neupřesnil ale, zda se reklama Microsoftu zobrazovala právě vedle takových příspěvků.

I další firmy se bojkotem Facebooku snaží sociální síť přinutit, aby lépe filtrovala nenávistný obsah svých uživatelů. Americká automobilka Ford oznámila, že na následujících 30 dní pozastavuje reklamní kampaně na všech sociálních sítích. Během této doby přehodnotí svou strategii prezentace v sociálních médiích. Stopku útratám na Facebooku a případně i Instagramu dali v posledních hodinách i výrobce sportovního vybavení Adidas, jeho konkurent Puma nebo technologická firma HP.

K bojkotu Facebooku se přihlásilo už více než 160 firem, kromě výše zmíněných jsou mezi nimi jména jako Verizon Communications, Coca-Cola či Unilever. Podle údajů analytické společnosti Pathmatics ale až na výjimky nejde o společnosti patřící mezi stovku největších inzerentů na sociální síti.

Ředitel poradenské společnosti MKM Partners Rohit Kulkarni podle serveru Marketwatch ve zpravě pro klienty uvedl, že bojkot z tržeb Facebooku odmaže nanejvýš pět procent. Velká část reklamních příjmů sociální sítě totiž přichází od malých inzerentů a z mobilní reklamy.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg slíbil, že se jeho společnost začne tomuto tématu více věnovat. Videa s citlivým nebo potenciálně urážejícím obsahem mají být více monitorována a opatřována dalšími bezpečnostními náležitostmi, uvedl mimo jiné. Podle expertů je ale zavádění účinných opatření během na dlouhou trať.

Akcie Facebooku se v závěru minulého týdne výrazně propadly; z hodnoty společnosti to za dva dny vymazalo 60 miliard dolarů. Během pondělního obchodování ale akcie navzdory ohlášenému odchodu dalších velkých jmen posilovaly o dvě procenta.