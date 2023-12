Přes 50 milionů iPhonů ročně plánuje v příštích dvou až třech letech vyrobit společnost Apple v Indii . V případě, že se plány amerického technologického giganta podaří naplnit, bude z Indie do světa proudit čtvrtina celosvětové produkce těchto chytrých telefonů. Největším výrobcem by i nadále zůstala Čína, odkud se ale Apple postupně snaží odklonit alespoň část dodávek komponentů i samotnou montáž. Dodavatele chce hledat hlavně v zemích jihovýchodní Asie, což mimo jiné dokládá nedávno oznámený přesun části vývoje iPadů do Vietnamu .

Nová továrna tchajwanské dodavatele Applu Foxconn, kterou postupně buduje ve státě Karnátaka na jihozápadě Indie, by měla začít iPhony vyrábět v dubnu příštího roku. Na zhruba 121 hektarech půdy má vzniknout závod za minimálně jednu miliardu dolarů, během letošního srpna navíc Foxconn ohlásil další plánované investice za 600 milionů dolarů, tedy více než 13 miliard korun. Podle zdrojů Wall Street Journal chce Apple aktivity v Indii rozšiřovat i ve spolupráci s jinými dodavateli.

Plán: až 60 milionů iPhonů ročně

Foxconn by do indického průmyslu mohl přinést až 1,5 miliardy dolarů, tedy přes 33 miliard korun. Plán firma oznámila koncem listopadu. Kromě většiny produktů pro Apple vyrábí tchajwanský technologický gigant například telefony BlackBerry, čtečky e-knih Kindle nebo herní konzole Nintendo a PlayStation.

Výroby plánovaných 50 až 60 milionů iPhonů ročně by mohl Apple dosáhnout díky dalšímu rozšiřování technologického centra Foxconnu poblíž města Čennaj a plánové továrny konglomerátu Tata Group v Hosuru na jihu Indie. Podle zdrojů The Economic Times by v nové výrobně mělo vzniknout až 20 montážních linek a 50 tisíc pracovních míst.

„Společnost Apple posiluje v Indii i díky tomu, že do svého výrobního systému zapojila vedle Foxconnu největší obchodní skupinu v zemi, Tatu,“ potvrdil pro Wall Street Journal indický ministr informačních technologií Rajeev Chandrasekhar.

Vývoj iPadů míří do Vietnamu

Kromě Indie společnost Apple dál diverzifikuje své aktivity mimo Čínu rozšiřováním spolupráce s partnery pro montáž a výrobu komponent v Thajsku, Malajsii a dalších zemích jihovýchodní Asie. Ve spolupráci s čínským konglomerátem BYD poprvé přesouvá vývoj nových iPadů do Vietnamu, první technické ověřování zkušební výroby začne podle webu Nikkei Asia přibližně v polovině února. Přesun by se měl týkat hlavně vývoje základních modelů.

„Vietnam trvale hraje klíčovou a strategickou roli ve výrobě, působí jako inkubátor a potenciálně se může stát jedním z příštích globálních výrobních center,“ komentoval rozšíření aktivit Applu technický analytik Ivan Lam z Counterpoint Research. Data stejné analytické společnosti udávají, že Vietnam letos vyprodukoval zhruba desetinu všech iPadů, většina z nich nadále pochází z Číny.

Zatím neporazitelná Čína

„I přes dlouhodobé snahy přesunu výroby produktů Apple z Číny je tento proces pomalý a komplikovaný, protože jen málo států dokáže konkurovat Číně v kontextu kvalitní pracovní síly, dostupné infrastruktury, vládní podpory investic a existující sítě dodavatelů,“ komentoval letos v květnu pro e15 Filip Šebok z Asociace pro mezinárodní otázky.

Čína nadále zůstává hlavním cílem investic Foxconnu, v listopadu to potvrdil předseda představenstva Young Liu. Šéf Applu Tim Cook navíc Čínu letos dvakrát navštívil s tím, že zdůraznil její význam pro výrobu i samotnou spotřebu produktů Apple. Mezi jeho zastávky patřila například čínská montážní firma Luxshare, která postupně přebírá větší podíl ve výrobě iPhonů. Podle agentury Reuters nadstandardní vztahy Applu k Číně prosazuje právě Cook.

Od dubna do října vyvezl Apple z Indie iPhony v hodnotě 5 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 177 procent. V korunách jde přibližně o částku 113 miliard. Příští rok očekává Apple také zvětšení podílu společnosti na indickém trhu s chytrými telefony, a to z letošních šesti na osm procent. Do karet k rozšíření výroby iPhonů v Indii dál americké firmě nahrává letošní prodloužení pracovních směn v Karnátace z původních devíti na dvanáct hodin denně.