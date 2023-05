Apple snižuje svou závislost na Číně. Potenciál vidí v Indii | e15.cz

Dosavadní nadstandardní vztahy Applu s Čínou byly podle agentury Bloomberg výsledkem práce CEO Applu Tima Cooka. V současnosti je v Číně přes 40 prodejen Apple a široká manufakturní a sestavovací síť firem. Když letos v březnu Cook přicestoval do Pekingu, přesvědčoval čínské zástupce o pokračujícím zájmu o blízkou spolupráci navzdory viditelným změnám v dodavatelské politice Apple.

Pandemie vedla v Číně k izolaci a problémům s největší továrnou na telefony Apple pod tchajwanskou společností Foxconn, čímž hrozilo narušení dodavatelského řetězce společnosti. Právě kvůli tomu začal Apple činit výraznější kroky k vzdálení od Číny.

„Apple je jedna z mnoha nadnárodních firem, které se snaží snížit svou závislost na výrobě v Číně. I přes dlouhodobé snahy přesunu výroby z Číny je však tento proces pomalý a komplikovaný, protože jen málo států dokáže konkurovat Číně v kontextu kvalitní pracovní síly, dostupné infrastruktury, vládní podpory investic a existující sítě dodavatelů,“ míní Filip Šebok z Asociace pro mezinárodní otázky.

V hledáčku Applu je v tomto ohledu Indie. Navazování bližších vztahů je znatelné například i díky nedávnému otevření nové pobočky Apple store v Bombaji.

„Kroky společnosti Apple jsou racionální. Firma si uvědomuje riziko decouplingu (oddělení byznysových vztahů – pozn. red.) mezi Čínou a USA. V případě naplnění takového scénáře se Apple jako největší americká společnost může stát obětí. Zároveň platí, že v Indii zaznamenal Apple v posledním období rapidní nárůst výnosů a vzhledem k obrovskému a prozatím stále nevyužitému potenciálu tamního trhu tyto trendy přetrvají i v následujících letech,” tvrdí portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Během posledních deseti let, tedy od nástupu čínského vůdce Si Ťin-pchinga k moci, se v Číně podle analytika Jana Švece z pražského Ústavu mezinárodních vztahů výrazně omezila svoboda podnikatelského prostředí. „Drastická opatření proti epidemii covidu-19 odhalila slabiny současného čínského systému a tvrdě zasáhla i zahraniční investory,“ tvrdí Švec. „Na podzim loňského roku se proti restrikcím vzbouřily i stovky zaměstnanců největší továrny na iPhony v Čeng-čou, což vedlo k omezení výroby nového modelu iPhone 14. Nedávné potvrzení Si Ťin-pchinga ve vedení státu předesílá pokračující nejistotu podnikatelského prostředí a odchod zahraničních investorů z Číny je jen přirozeným důsledkem tohoto vývoje,“ míní Švec.

Podle serveru Reuters v Indii sestavují některé produkty Applu mimo jiné tchajwanští smluvní výrobci elektroniky Foxconn. Dle agentury Reuters je v plánu, aby zde Foxconn, výrobce 70 procent všech telefonů iPhone, vyráběl i sluchátka AirPod, která jsou dnes sestavována v Číně a ve Vietnamu. Podíl Indie na celkové výrobě Applu by mohl vzrůst ze současných pěti až sedmi procent až na 25 procent. Bloomberg uvádí tato čísla s termínem do roku 2025. Foxconn plánuje vytvořit nové výrobní zařízení v indickém státě Telangána a započít výrobu nejdříve na konci roku 2024.

„Přesun výroby přináší win-win řešení pro výrobce i indickou vládu. Na straně Applu, potažmo Foxconnu, jistě hraje roli nejen geopolitická situace, snaha o diverzifikaci dodavatelského či výrobního řetězce, ale také ekonomická efektivita – indické pracovní náklady jsou podstatně nižší než čínské, které se za posledních 20 let v průměru více než zdesetinásobily,“ tvrdí Dominik Proch, odborný asistent katedry mezinárodních ekonomických vztahů a spolupracovník Centra asijských studií FMV VŠE. „Nutno podotknout, že tento trend není krokem do neznáma, vžil se dokonce termín ,China Plus One Strategy‘, která spočívá v diverzifikaci investic do výroby minimálně na jeden další rozvíjející se trh vedle Číny,“ pokračuje Proch.

Dalším důvodem pro stahování Applu z Číny je napětí mezi Pekingem a Washingtonem, které je znatelné od prezidentství Donalda Trumpa. Nedávným příkladem napjatých obchodních vztahů může být i přizvání ředitele sociální sítě TikTok v americkém Kongresu pro vysvětlení problémů spojených s obavami ze špatné správy dat.

Ke stahování z Tchaj-wanu vede Apple podle agentury Bloomberg napětí kolem ostrova. Čína Tchaj-wan vnímá jako součást svého území a upozorňuje na to prováděním vojenských cvičení v blízkosti jeho hranic, zatímco ostrov užívá své autonomie a vystupuje jako samostatný stát. Prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen nedávno absolvovala zahraniční cestu do USA ve snaze posílit pozitivní pohled na Tchaj-wan a obchodní vazby ostrova se světovými hráči.

