Kdo se odliší, vyhraje. Streamovací platformy se vrhají na sport | E15.cz

V televizních právech na vysílání živých přenosů se otáčejí vysoké částky. Nejsledovanější liga světa, anglická Premier League, si licenci cenní na 4,8 miliardy liber na tři sezony, tedy 142 miliard korun. Od roku 2019 má Amazon práva vysílat na internetu dvacet zápasů ročně. Tato možnost ho vyšla na devadesát milionů liber.

Technologický gigant má se sportem větší plány, což se ukázalo při oznámení koupě práv na čtvrteční vysílání NFL ligy amerického fotbalu. Za vysílání patnácti zápasů během sezony po dobu jedenácti let zaplatí Amazon 11 miliard dolarů. Původně měla dohoda začít platit od roku 2023, nakonec to bude již od příštího roku.

„Tato urychlená dohoda nás okamžitě odliší od ostatních služeb,“ uvedla při představení Marie Donoghueová, viceprezidentka Amazonu. Streamovací služba Amazon Prime má teď 200 milionů předplatitelů.

Právě odlišení se od ostatních služeb bude brzy klíčové, jelikož počet streamovacích platforem roste a málokdo si jich bude předplácet více. „Lidé si budou muset vybrat. Streamovací služby se jim snaží sdělit, proč by si předplatitelé měli vybrat právě je,“ vysvětlil analytik z Wedbush Securities Michal Pachter webu The Ringer.

Jeho slova potvrdil Jimmy Pitaro, šéf globální sportovní kabelové a satelitní televizní stanice ESPN, při oznámení akvizice vysílacích práv americké NHL na příštích sedm let. „Streamování je skutečně jádrem tohoto obchodu,“ řekl Pitaro The New York Times.

ESPN+ je teď na americkém trhu internetového vysílání sportovních události nejsilnějším hráčem. Mimo NHL má i práva na anglické fotbalové poháry, Bundesligu, La Ligu nebo Ligu národů. ESPN+ nabízí společné předplatné se streamovací platformu Disney+, kterou si předplácí 103 milionů uživatelů.

Sport má ve své nabídce i Paramount+, který za možnost vysílat zápasy italské Serie A zaplatí 65 milionů dolarů ročně. Mimo to vysílá zápasy Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Služba HBO Max, jehož mateřská firma má ve svém portfoliu i sportovní stanice, neplánuje do své nabídky integrovat sportovní vysílání.

V České republice působí streamovací služby Netflix a HBO GO. Tu by letos měla nahradit HBO MAX s větší nabídkou. Na trhu fungují i lokální videotéky jako DAFilms, Aerovod nebo Dramax, které nabízejí například dokumenty, festivalové filmy nebo záznamy divadelních představení. Služby Disney+ a Paramount by měly být v Česku spuštěny ještě letos.