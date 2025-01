Do vydání pokračování českého videoherního hitu Kingdom Come: Deliverance zbývá sotva měsíc, řada recenzentů ale mohla strávit ve virtuálním prostředí středověkého Českého ráje dlouhé hodiny. Druhý díl Kingdom Come s rozpočtem v řádu stovek milionů korun patří mezi nejočekávanější digitální díla, která kdy v Česku vznikala.

První zážitky domácích i zahraničních herních kritiků z Kingdom Come 2 jsou pozitivní. „Na dojmu, že svět okolo vás opravdu žije, přidává hromada náhodných událostí a jejich rozmanitost,“ píše například vedoucí webu Doupě.cz Martin Nahodil a přidává pochvalu i za technické provedení hry, které na rozdíl od prvního dílu funguje bez větších chyb. S tím souhlasí i další kritici. Ti ale nemohli projít celým dílem, proto teď ostatně ještě nezveřejňují standardní recenze, ale prvotní dojmy.

Příznivé ohlasy by ale už teď mohly ještě zvýšit počty předobjednávek očekávaného herního hitu od pražského studia Warhorse. Kreativní ředitel studia Daniel Vávra před několika dny upozornil na sociální síti X, že se šest let vyvíjenému Kingdom Come 2 podařilo dostat mezi 24 nejprodávanějších a nejstahovanějších titulů na globálním herním tržišti Steam. To představuje obdobu App Store nebo Google Play, odkud si majitelé chytrých mobilních telefonů stahují aplikace.

Pokud by pořadí nejpopulárnějších titulů na Steamu zahrnovalo jen ty hry, které nejsou k dispozici zdarma, patřilo by Kingdom Come: Deliverance 2 patnácté místo na světě a první příčka mezi českou komunitou na Steamu, přestože si očekávané dílo bude moci zahrát až čtvrtého února.

Pražské studio ale prostřednictvím svého mluvčího Tobiase Stolz-Zwilinga vzkázalo, že přesná čísla předobjednávek nebude zveřejňovat. Stolz-Zwiling se nechtěl pouštět ani do srovnání počtu předobjednávek prvního a druhého dílu Kingdom Come. Celkově se však jedničky prodalo přes osm milionu kopií včetně verzí pro herní konzole.

„Všichni věříme, že překonáme sami sebe,“ odpověděl již dříve v rozhovoru pro e15 na otázku prodejních cílů Kingdom Come 2 šéf Warhorse Martin Frývaldský. Napomoci tomu má několik vylepšení původního konceptu.

„Doufám, že produkčně je dvojka lepší a představuje kvalitativní posun. Obzvláště v tom, co považuju za svůj hlavní vklad, což je samotný příběh, ale částečně i vizuální část," doplnil tehdy Daniel Vávra.

„Původně jsem výtvarník, takže pro mě vizuál představuje podstatnou věc. Tím myslím například práci s kamerou. V té hře vlastně neexistuje žádná animovaná sekvence, kterou bych neviděl a nenechal čtyřikrát předělat, když to přeženu. Oproti prvnímu dílu jsme v tom co do kvality někde úplně jinde,“ navázal tvůrce, který se proslavil mimo jiné i videohrou Mafia.

„Významně jsme – kromě například grafiků a animátorů - také zvětšili tým zabývající se testováním hry. Prvnímu dílu bylo celkem oprávněně vyčítáno, že měl v době vydání technické chyby. Teď dolaďování hry věnujeme výrazně více času,“ doplnil loni Frývaldský. I to je ale zároveň důvodem, proč náklady na Kingdom Come 2 vyšplhaly do řádově stovek milionů korun. „Stejně jako dobrý film nedělá výše jeho rozpočtu, platí to i u her. Že je něco drahé, může třeba také znamenat, že to není udělané úplně efektivně,“ přiznal již dříve pro e15 Frývaldský.