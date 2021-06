Komárkův Autocont vyhrál miliardovou IT zakázku pro instituce EU | E15.cz

Vyhraná zakázka je podle Autocontu prvním výrazným úspěchem jeho nové mezinárodní pobočky v Belgii. „Generální ředitelství informatiky Evropské komise vyhodnotilo nabídku Autocontu v rámci dílčího tendru jako ekonomicky nejvýhodnější, což je pro nás obrovský obchodní úspěch, ale hlavně strategicky zásadní posun,“ uvedl Jaromír Babinec, statutární ředitel belgické pobočky a zároveň vedoucí fúzí a akvizic skupiny Aricoma, která zastřešuje IT aktivity holdingu KKCG.

Filip Neterda, manažer oddělení poradenství Deloitte, který se mimo jiné specializuje na veřejné zakázky z oblasti IT, hodnotí výhru Autocontu jako unikátní. „Zde je podle všeho kritérium ekonomická výhodnost, tedy nejnižší cenová nabídka. To, že česká společnost v soutěži velkých evropských IT hráčů uspěla, vypovídá o její vysoké konkurenceschopnosti,“ hodnotí Neterda.

Tendr se má stát odrazovým můstkem pro dobytí trhů v Beneluxu a výhledově i v Německu, a to nejen pro Autocont, ale i celou Aricomu. „Postupně chceme bruselskou pobočku využít pro růst byznysu v celé západní Evropě. Věříme, že nově získaná zakázka je dostatečný signál k tomu, aby nás tam už museli začít brát vážně,“ řekl v rozhovoru pro deník E15s tím, že se belgická pobočka bude zabývat nejen veřejným, ale i soukromým sektorem. Stejně tak se má postupně rozrůst ze zhruba desítky zaměstnanců na stovky, a to zejména díky chystaným zahraničním akvizicím.

Autocont se do výběru pěti firem pro unijní tendry z oblasti datových center dostal před třemi lety. Dosud uspěl pouze v nesouměřitelně menších projektech. V souhrnu to byly kontrakty do stovky milionů korun. Spolu s ním může o unijní zakázky v souhrnné hodnotě zhruba 16 miliard korun usilovat například i německý IT obr Bechtle.

Aricoma je se třemi tisíci zaměstnanců největší český IT holding, do něhož kromě Autocontu spadá Cleverlance, DataSpring, AEC, Cloud4com, Internet Projekt, Seavus a Komix. Firmy ze skupiny Aricoma pokrývají celé portfolio IT podnikových služeb od cloudových řešení až po kyberbezpečnost. Konsolidované tržby skupiny činí 8,5 miliardy korun, přičemž provozní zisk (EBITDA) dosahuje téměř 900 milionů korun.