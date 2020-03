Koronavirus přikoval Asijce k obrazovkám a naučil je sledovat zprávy | E15.cz

Statisíce nakažených, tisíce mrtvých, celostátní karantény a maximální bezpečnostní opatření. Tak zatím velmi zhruba vypadá život v roce 2020 s pandemií nového typu koronaviru. Epicentrum nákazy je nyní v Evropě, kam se virus dostal z Asie. A právě zde i kvůli karanténám mimo jiné způsobil, že Asijci začali více využívat a sledovat média. A to až o desítky procent. Uvedla to ve výzkumu agentura Nielsen .

Dopad pandemie bude podle průzkumu patrný minimálně několik dalších měsíců, kdy bude i pomocí reklam ovlivňovat spotřebitele v karanténách. Společnost Nielsen se zaměřila primárně na oblast, kde pandemie již ustoupila či ustupuje a kde celá propukla. Tedy oblasti Číny, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Japonska a Hongkongu.

Výzkum ukázal, že maloobchodní spotřeba se změnila s obavami z nové nemoci a také to, že spotřebitelé zvýšili svůj zájem o média a sociální sítě. Například v první polovině února vzrostla televizní sledovanost na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji v průměru až o jeden milion diváků. Hlavní zájem se soustředil na zpravodajské kanály a programy pro nejmenší diváky. Šlo především o věkové skupiny od 4 do 14 let, u kterých vzrostla sledovanost televize meziročně až o 57 procent.

V Číně, kde celá nemoc vypukla, vzrostlo sledování televize v průměru na sedm hodin a 40 minut denně. Stejně jako v dalších oblastech byly nejsledovanější zpravodajské kanály.

Kromě televize také rychlým tempem rostla i návštěva aplikací zaměřujících se na zdravý životní styl a kvůli nařízeným bezpečnostním opatřením také na donáškové služby jídla či potravin. Do pozadí se pak logicky stáhly aplikace umožňující prodeje vstupenek na kulturní či sportovní akce nebo mapy a navigace.

Zvýšenou návštěvu také zaznamenaly hlavní globální internetové vyhledávače a internetové portály. Například počet zobrazení stránek na Yahoo! v Japonsku dne 27. února 2020 vzrostl na 244 milionů, což je o 38 procent více, než byl do té doby běžný denní průměr.

Studie americké společnosti také uvádí, že i přes vyšší sledovanost se výrazněji nezvýšil počet reklam v médiích. Výzkum uvádí, že některé společnosti pod vlivem velmi nepříznivého vývoje celé pandemie raději nezneužívaly větší pozornosti diváků a místo toho se připojily jinými způsoby v boji proti nemoci COVID-19. To analýza považuje za promarněnou šanci.

Prim tak hrály především firmy nabízející farmaceutické zboží, léky či zásobování. U těchto subjektů naopak počet reklam v kritickém období přibyl. Především společnosti na dodávku potravin například inzerovaly i prostředníctvím mobilních her, jejichž nárůst stahování se během karanténních opatření rozvněž razantně zvýšil.

Smrt billboardů

Zajímavou skutečnost přineslo propuknutí epidemie nového typu koronaviru v Hongkongu. Během prvních dvou měsíců nového roku zde kleslo používání veřejné dopravy a metra o 14 procent a doba, kterou místní obyvatelé strávili doma, se zvýšila o 12 procent. Pokud by tento trend pokračoval i nadále, mohli by mít podle analýzy společnosti Nielsen velký problém místní provozovatelé billboardů a veřejných reklam.

Sledovanost televize i tady rostla. Ve srovnání s únorem 2019 stoupla o 43 procent. Stejně jako v případě výše uvedených zemí hrály i zde hlavní roli zpravodajské kanály. Meziročně jejich sledování dokonce stouplo až o 121 procent, populární obsah na komerčních kanálech pak až o dvacet procent.

I v Hongkongu velmi vzrostlo nakupování přes internet a největší zájem byl o hygienické a zdravotnické potřeby. Podle průzkumu stouply během prvních tří měsíců výdaje jednoho člověka v průměru o 114 dolarů, tedy asi 2890 korun.

Nová on-line témata

Několik týdnů přetrvávající karantény donutily podle studie společnosti Nielsen především Číňany k tomu, aby vymysleli nové způsoby, jak se zabavit. Průzkum tak ukázal, že mezi nejvyhledávanějšími tématy na internetu se tak staly například věci typu „co dělat doma“, „trávení času s rodinou“ či „pochoutky na vaření“.

I tato témata nyní lákají inzerci k tomu, aby začala více investovat do on-line reklam. Čína má to nejhorší již pravděpodobně za sebou a společnosti tak nyní budou podle odborníků hodně investovat do výzkumu médií, aby zjistily, jakým způsobem se změnila nálada spotřebitelů. „Čína brzy vstoupí do fáze zotavení. Vláda navíc bude chtít stimulovat ekonomiku a jistě bude více spolupracovat se společnostmi k vytvoření lepší logistiky, marketingu a prodejů. To vše nakonec povede ke zvýšené poptávce ze strany spotřebitelů,“ uvedl Zod Fang, šéf mediální skupiny GroupM Knowledge.