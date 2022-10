Křetínský chce koupit podíl ve francouzském vydavatelství Editis | E15.cz

Majitel převážně knižního vydavatelství, skupina Vivendi, musí snížit svůj podíl v Editisu, aby vyhověl požadavkům Evropské komise na zachování konkurenčního prostředí na trhu. Vivendi totiž ovládlo francouzskou knižní jedničku Hachette Livre, Editis je pak na tamním knižním trhu druhým nejsilnějším hráčem.

Vivendi na trhu nabízí až 30 procent Editisu. Křetínský usiluje o podíl 29 procent, aby se tak vyhnul povinnosti podat formální nabídku na převzetí celé skupiny. Před několika dny se český miliardář sešel s největším akcionářem Vivendi Vincentem Bollorém. Podle BFM požaduje Vivendi za danou část Editisu 700 milionů eur. Není jasné, jakou sumu nabízí Křetínský, údajně ale nyní požadavkům Francouzů neodpovídá. Vivendi také údajně zatím preferuje variantu rozdělit třicetiprocentní podíl Editisu mezi několik menších investorů.

Mediální skupina CMI France by vstupem do Editisu rozšířila své působení do nové mediální oblasti. Nyní pod její křídla patří magazíny jako Marianne a Elle či deník Franc Tireur, drží také podíl v deníku Le Monde.

V Czech Media Invest (CMI) má poloviční podíl Křetínského skupina EP Corporate Group. Zbylou polovinu nepřímo ovládají Patrik Tkáč a Roman Korbačka. (Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatele deníku E15 – pozn. red.)