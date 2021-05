Česko není připravené na kybernetické útoky, shodují se odborníci | E15.cz

Prvky kritické infrastruktury definuje legislativa. Řadí se do ní instituce a firmy působící ve zdravotnictví, energetice, bankovnictví, chemickém průmyslu, dopravě, vodním hospodářstvím nebo v digitální infrastruktuře. Jednoduše řečeno, jedná se o subjekty, bez jejichž fungování by byl chod státu narušen. Napadení může proběhnout formou phishingu, vyděračským programem ransomwarem nebo trojským koněm. Výsledkem může být například ztráta dat nebo znefukčnění systému.

Jak ukazuje příklad ze Spojených států, online útok může mít citelné následky i v reálném světě, například nedostatek benzínu. Z České republiky lze zmínit případ benešovské nemocnice, jejíž provoz byl v roce 2019 ochromen a škody se vyšplhaly na 59 milionů korun. Posledním znázorněním útoku na kritickou infrastrukturu může být elektrárna na jihozápadě Ukrajiny, kterou v roce 2016 hackeři ochromili a odstřihli tak tamější region na několik hodin od elektřiny.

V současné době útoků přibývá. „Zatímco předloni NÚKIB řešil 78 incidentů, v loňském roce to bylo již 99, což je 26procentní nárůst. Naše data se týkají relativně malého množství systémů, které jsou nezbytné pro fungování státu a bezpečí jeho obyvatel, ale zmíněný globální trend naše data potvrzují,“ potvrzuje pro deník E15 Jiří Táborský z NÚKIBu. Nahlašovací povinnost mají jen vybrané organizace.

Podle Petra Samka, odborníka na kybernetickou bezpečnost ze společnosti CNS, dochází však reálně k mnohem více útokům. „Moje obecná zkušenost je, že ten, kdo je napadený a útok dokáže eliminovat, nebo to nezpůsobí zásadní škodu, tak se tím nechlubí,“ vysvětluje Samek. Možné zveřejnění může daný subjekt poškodit, veřejnost a úřady se tak dozví jen o těch nejzávažnějších případech.

S tím souhlasí i Miloslav Dvořák, technický ředitel antivirové společnosti Eset, který upozorňuje na další problémy kybernetické bezpečnosti. „Subjekty nemají plán, co dělat po útoku, jak se dostat zpět na úroveň bezpečného provozu,“ říká Dvořák. K útokům na stejný princip může docházet opakovaně. To potvrzují i data z průzkumu mezi českými firmami společnosti IDC, podle kterého jen 33 procent z dotázaných uvedlo, že jejich firma má ucelenou bezpečnostní strategii.

Nárůst kybernetických napadení popisuje většina dostupných statistik, byť zřejmě žádná z nich není schopna zachytit veškeré realizované útoky. V poslední době roste zejména počet napadení pomocí ransomwaru. „V České republice došlo od začátku roku k nárůstu ransomwarových útoků o 259 %," potvrzuje Pavel Krejčí z Check Point Software Technologies. Celosvětově za minulý rok tento typ útok způsobil škody za 20 miliard dolarů, což je o 75 procent více než v roce 2019.

Česká slabá místa

„České zdravotnictví na tom z hlediska kybernetické bezpečnosti není příliš dobře,“ myslí si Samek. Jako hlavní důvody odborník zmiňuje systém financování a princip veřejných zakázek, které upřednostňují nejlevnější řešení, nikoliv to, které bylo pro zdravotnické zařízení nejlepší. Přitom právě zdravotnictví bylo druhým nejčastějším terčem napadení, které v minulém roce NÚKIB řešil.

„Z vlastní zkušenosti vím o zdravotnických zařízení, které se dva roky snaží vysoutěžit nějakou analýzu a jednotlivý soutěžitelé to napadají, shazují a nemocnice nemají po dvou letech vůbec nic,“ popisuje Samek. Podle něj by byly potřeba investice za miliardy korun, aby nastal optimální stav. Současné nastavení veřejných zakázek není problém jen pro zdravotnická zařízení, ale pro celou státní správu.

Obecně pro instituce státu a složek kritické infrastruktury může být problém i nedostatek expertů na kyberbezpečnost. Na to upozorňuje ve své poslední uveřejněné výroční zprávě i Vojenské zpravodajství. „Nadále pokračuje trend, kdy je v celosvětovém měřítku silný nedostatek kvalifikovaného personálu s odborností v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, přičemž tento deficit bude i nadále narůstat,“ píše se ve zprávě.

Řešením by tak mohlo být efektivnější dohled na bezpečnosti. Například v podobě, kterou nedávno představil Hejtmanství Jihomoravského kraje, Kybernetického operačního centra (KOC). Nedávno spuštěný projekt má za úkol dohlížet na kybernetickou bezpečnost nemocnic v kraji. Výrazně tím může posílit efektivitu a důslednost ochrany.

Podle Dvořáka z Esetu je největší výhodou KOCu fakt, že bude schopný reagovat na hrozby okamžitě. „Projekty jako brněnský KOC mohou být směr, kterým by stát mohl podporovat kybernetickou bezpečnost. Minimalizuje riziko, že se o útoku dozvíte příliš pozdě,“ říká technický ředitel antivirové společnosti.

„Vybudovat si dohled 24/7 vyžaduje desítky milionů investic a velmi zkušené lidi, takže to je velmi nákladná záležitost,“ přibližuje Martin Pulpán ze společnosti netpointers. Díky podobným centrum, která by měla na starost více organizací, by tak stát mohl ušetřit a zlepšit kybernetickou ochranu klíčových institucí.

Dalším problémem je edukace zaměstnanců, která není u českých firem a institucí automatickou záležitostí. „Kybernetická bezpečnost je velice komplexní záležitost, ani s kompletní ochranou není jistota, že se útoku vyhnete, proto je potřeb investovat i do edukaci zaměstnanců,“ říká Dvořák.

Budoucí útoky

„Kybernetické útoky se dlouho podceňovali, mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát,“ vysvětluje důvody slabší obrany Martin Pulpán ze společnosti netpointers. Naproti tomu se podle Miloslava Dvořáka situace zlepšuje. „V poslední letech dochází ke zlepšení situace, o tématu se více mluví, je více medializované a ve firmách se mu věnuje více pozornosti,“ říká Dvořák.

Pulpán i Samek očekávají do budoucna častější útoky na české prvky kritické infrastruktury. „Zdravotnictví se nabízí jako relativně snadný cíl, které když napadnete, tak máte relativně velkou šanci k úspěchu,“ říká Samek. „Je to dobrý prostor pro typ útoku cizí mocnosti, který chce v tom regionu rozsévat chaos.“

Podle Pulpána by cílem mohly být energetické společnosti. „Je to jen otázka času, kdy bude vážně atakována nějaká energetická společnost,“ říká Pulpán. Podle odborníka z netpointers je problém, že české firmy splňují jen minimální kyberbezpečnostní povinnosti a ve skutečnosti nejsou za své pochybení odpovědná, jelikož to stát nevymáhá.

Hrozba útoku ze strany zahraničních hackerů tak bude přetrvávat, což konstatuje i zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2019. Zahraniční útočníci nemusí být řízení přímo Kremlem, jak vysvětluje Pulpán. „Jakmile nás Putin označí jako nepřítele státu, skupiny, které s nimi ideově souzní, mohou zaútočit,“ popisuje Pulpán aktivity hackerských skupin.