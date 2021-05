Po kyberútoku dochází benzin u pump na jihovýchodě USA | E15.cz

Colonial Pipeline, která provozuje 8850 kilometrů potrubní sítě a zásobuje benzinem, naftou a leteckým palivem z Mexického zálivu lidnatý jihovýchod Spojených států, uvedla do provozu úsek mezi Severní Karolínou a Marylandem. Ovládá ho prozatím manuálně. Zbytek páteřní sítě stojí, i když jsou od neděle funkční postranní větvě.

Firma bude obnovovat přepravu ve fázích a návrat do normálu se podle ní zřejmě protáhne do konce týdne. Problém je vážný, protože společnost přepravuje téměř polovinu všech paliv, která se na východním pobřeží USA spotřebují. Šéf Colonial Pipeline Joseph Blount údajně v pondělí večer na uzavřené schůzce se státními úředníky podle zdroje agentury Bloomberg varoval před nedostatkem ropných produktů.

Bloomberg rovněž uvedl, že čerpacím stanicím podél východního pobřeží pomalu začíná docházet benzin a nafta. Vyprodáno měly v pondělí večer pumpy v Alabamě, na Floridě či ve Virginii. Podle Patricka DeHaana ze společnosti GasBuddy, která shromažďuje údaje o situaci na čerpacích stanicích, byla bez paliva téměř desetina pump ve Virginii.

„Objela jsem pět stanic, než jsem našla jednu, kde měli pouze premium (benzin s oktanovým číslem nejméně 91 – pozn. aut.),“ postěžovala si Reuters Katina Willeyová z Floridy s tím, že se u prodejních míst tvoří fronty.

Benzin pro konečného zákazníka přitom v posledním týdnu zdražoval. Americká automobilová asociace AAA uvádí, že průměrná cena nyní dosahuje 2,97 dolaru za galon, v přepočtu zhruba 16,50 koruny za litr. Dostala se tedy pouhé tři centy od maxima z listopadu 2014.

„Přemýšlela jsem, že bude lepší natankovat plnou. Vím, co to stojí, ale domnívám se, že se to bude zhoršovat, takže to udělám,“ rozhodla se doplnit stav nádrže svého SUV Marilyn Slusherová na pumpě u Atlanty. Odborníci přitom už v pondělí varovali, že delší výpadek povede k nervozitě řidičů a panickým nákupům, což situaci jen zhorší.

Problémy začíná mít i letecký průmysl. Dopravce American Airlines musel na dálkových letech z Jižní Karolíny přidat zastávky k dočerpání paliva. Potíže mají i rafinérie v Texasu a Louisianě, které v pondělí sháněly tankery, do nichž by prozatím uskladňovaly své produkty.

Ceny za pronájem těchto plovoucích zásobníků vylétly nahoru. I tak panují obavy, že provozy budou muset přerušit výrobu, což by mohlo zkomplikovat návrat k normálu po obnovení přepravy potrubím. Minimálně dvě rafinerie už produkci utlumují.

Na případnou benzinovou krizi se aktivně připravuje i Bílý dům, jenž o víkendu uvolnil pravidla pro přepravu ropných produktů po silnicích. „Monitorujeme nedostatek dodávek v některých částech jihovýchodu USA a hodnotíme veškerá opatření, která může administrativa podniknout, aby jeho dopady co nejvíce zmírnila,“ sdělila podle webu Politico mluvčí Jen Psakiová.

FBI spojuje útok vyděračských programů, takzvaného ransomwaru, se skupinou DarkSide, která zřejmě sídlí v Rusku či jinde ve východní Evropě. Gang v pondělí ujišťoval, že jeho cílem je získat peníze z výkupného, nikoli přidělat lidem starosti.

Podle Vladimira Kuskova z oddělení průzkumu hrozeb antivirové firmy Kaspersky o sobě skupina tvrdí, že se řídí určitým kodexem s pravidly neútočit na nemocnice, vládní a neziskové organizace. „Překvapivě se zdá, že se jim tento poslední útok na Colonial Pipeline vymknul z ruky a nečekali takto vážné důsledky,“ konstatoval.

Není přitom jasné, kolik hackeři chtějí, ani to, zda jim Colonial Pipeline hodlá zaplatit. Ruská ambasáda ve Washingtonu v úterý odmítla spekulace, že by s akcí měl co do činění Kreml. Prezident Joe Biden dříve uvedl, že pro takové spojení nejsou důkazy.

„Skupina Darkside nabízí ransomware jako službu, takže za útokem na Colonial Pipelines mohl být kdokoli z jejích partnerů,“ poznamenal Peter Kovalčík z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies, podle něhož gang útočí hlavně na nerusky mluvící země.

„Ukazuje se, že jsme velmi zranitelní. Jen sledujeme množící se případy ransomwaru, ať už se to týká telekomunikací, nebo této kritické infrastruktury,“ uvedla k situaci ministryně energetiky Jennifer Granholmová.