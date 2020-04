Letecké opravny našly způsob, jak v současné situaci získat letouny do údržby | E15.cz

Letecká doprava je kvůli pandemii COVID-19 ochromena, letouny přesto potřebují pravidelnou údržbu. Letecké opravny JOB AIR Technic si v této složité situaci dokázaly poradit. Elegantním způsobem vyřešily hlavní problém přijetí letounu do údržby, a to, jak dostat zpět na domovskou základnu posádku, která stroj do údržby dopraví. Díky tomu mohou opravny působící na letišti v Ostravě-Mošnově pokračovat v pravidelné údržbě letadel i přes aktuální omezení.

„Z důvodu přerušení komerčních letů a povinné karanténě posádky při vstupu na území České republiky, pokud opustí prostor letiště, jsme řešili situaci, jak posádku letadla dostat zpět. Tento problém jsme nakonec vyřešili pomocí letounů kategorie byznys jet, konkrétně pražské společností Aeropartner, která má – za dodržení přísných podmínek – oprávnění létat i do rizikových zemí,“ popisuje Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic.

Posádku do Barcelony dopravila Cessna

Právě touto cestou získaly naposledy letecké opravny do údržby letoun Airbus A320 španělské společnosti Vueling. Základem úspěchu operace bylo její přesné načasování. A samozřejmě také příslušná povolení jak z české, tak ze španělské strany. Let airbusu z Barcelony byl následně neustále monitorován, aby byl byznys jet v okamžiku přistání letadla od zákazníka připravený. Posádka airbusu tak mohla na letišti v Ostravě přejít jen několik metrů a ihned přestoupit do letadla, které ji přepravilo zpět do Barcelony.

„Posádka se díky tomu dostala domů bezpečně a v co nejkratším možném termínu. Také touto cestou se společnosti JOB AIR Technic povedlo zajistit si práci na následující týdny. Pevně věříme, že se nám tímto způsobem podaří přilákat i další zákazníky,“ říká Vladimír Stulančák. Španělskou posádku dopravil do Barcelony s mezipřistáním v Praze byznys jet letou Cessna 525A CitationjetCJ2+.

Autor: CZECHOSLOVAK GROUP

Krize může přinést i krátkodobou výhodu

Letecké opravny JOB AIR Technic jsou od roku 2016 součástí průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, v jejím rámci spadají do divize CSG Aerospace. V letošním roce firma slavnostně otevřela nový opravárenský hangár, který pojme dva letouny typu Airbus A320, případně Boeing 737. Celkově se tím zvýšila opravárenská kapacita JOB AIR Technic na osm úzkotrupých letounů současně. Zároveň má firma oprávnění na údržbu širokotrupých letounů typu Airbus A330. S nových hangárem získal JOB AIR Technic také potřebné dílenské a administrativní zázemí i zázemí pro zaměstnance.

„Současnou situaci způsobenou pandemií COVID-19 samozřejmě vnímáme jako riziko pro naše podnikání. I proto činíme kroky, abychom si udrželi zakázky a díky tomu finanční stabilitu jak pro firmu, tak pro naše zaměstnance. Uvidíme, jak bude letecký byznys vypadat, až epidemie odezní, nicméně letecké flotily bude potřeba nadále udržovat. V případě převodu letadel na jiné pronajímatele z důvodu problémů některých leteckých společností může dokonce získat naše společnost krátkodobě konkurenční výhodu, protože se na tzv. těžkou údržbu spojenou se změnou pronajímatele letadel specializujeme. V současné době ale především věříme, asi jako všichni, že se situace co nejdříve alespoň přiblíží k normálu,“ doplňuje ředitel JOB AIR Technic.