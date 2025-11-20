Aktualizováno: Lukačovič zažaluje Babiše. Ten tvrdí, že Seznam dluží na daních
- Předseda hnutí ANO a pravděpodobný nový premiér Andrej Babiš na sociálních sítích obvinil Seznam.cz, že dluží na daních.
- Majitel firmy Ivo Lukačevič se rozhodl Babiše zažalovat za pomluvu.
- Požaduje náhradu škody, výtěžek dá na charitu.
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun.
Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Lukačovič to uvedl na sociální síti Lidé.cz.
Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň 15 procent, tedy 900 milionů korun.
Seznam nedluží ani korunu
Seznam podle Lukačoviče nedluží na daních ani korunu, naopak patří mezi největší plátce v ČR. „Musím reagovat na vyjádření pana poslance Andreje Babiše, který ve videích na sociálních sítích v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že jsem já (respektive společnost Seznam) státu neodvedl 900 milionů korun na srážkové dani z dividend. Je to jednoznačná lež,“ napsal dnes Lukačovič.
Vyjádření Babiše jsou podle majitele Seznamu součástí diskreditační kampaně vedené proti jeho osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím - Seznam Zprávám a Novinkám. Cílem je podle něj odvrátit pozornost od vlastních problémů, o kterých média informují. Babiš, který se jako předseda vítězného hnutí ANO ve volbách má stát příštím premiérem, čelí tlaku, aby vyřešil svůj střet zájmů spočívající ve vlastnictví skupiny Agrofert.
Lukačovač má říct, proč jeho firma sídlí na Kypru
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič by měl spíše říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice, řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
„Sídlo firmy, která vlastní Seznam, má pan Lukačovič na Kypru, aby v případě vyplácení dividend nemusel platit srážkovou daň v České republice,“ uvedl Babiš. Výrokem reagoval na podle něj „brutální lež Seznam Zpráv, které napsaly, že Agrofert dluží lidem miliardy.“ Babiš holding Agrofert vlastní.
Seznam založil Lukačovič v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi top 100 plátci.