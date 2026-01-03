Skoro jako Rolex mezi hrnci. Jak Le Creuset dokázal udělat status symbol z postávání u sporáku
- Hrnce od sto let staré společnosti Le Creuset ovládly kuchyně po celém světě.
- I přes celoživotní záruku se neustále prodávají nové kousky.
- Časopis Time zařadil Le Creuset mezi 100 nejvlivnějších značek světa.
Jen málokterý design odolá zubu času a zůstane snadno rozpoznatelný pro několik generací. Některé, jako kdysi všudypřítomný iPod, byly jen krátkodobým fenoménem. Jiné, například Polaroid, se dočkaly nostalgického oživení. Ale jen pár výrobků dosáhlo vzácného úspěchu a zůstalo na vrcholu celé století, jako se to podařilo ikonickému oranžovému nádobí značky Le Creuset, které v roce 2025 oslavilo své 100. výročí.
Jak se smaltovaným litinovým hrncům podařilo stát vyhledávaným stylovým kouskem, jehož cena přesahuje 10 tisíc korun? I díky nadčasovému designu, který proměnil obyčejný kastrol v globální statusový symbol oblíbený u šéfkuchařů, hospodyněk, sběratelů i celebrit.
Proč si lidé pořizují stále další kousky, i když k filozofii značky patří doživotní záruka a předávání hrnců z generace na generaci? „Je to naše vynikající kvalita,“ tvrdí majitel a CEO značky Paul van Zuydam, který společnost vlastní od roku 1988 a je z velké části zodpovědný za to, čím je dnes. I přes významný růst, zejména od roku 1995, kdy firma nabídku rozšířila o nerezové pánve a vše od kameninových hrníčků po máslenky, nedělá kompromisy, co se týká výroby.
Le Creuset vyrábí své kastroly už sto let stejně
Velkou měrou k tomu přispívá skutečnost, že litinové smaltované nádobí vzniká už století ve stejné slévárně v malé vesničce Fresnoy-le-Grand na severu Francie, kde projde pod rukama patnácti zkušených řemeslníků. Ačkoli se nachází stále na stejném místě, budova se za posledních sto let exponenciálně rozrostla. Jiné novější výrobky, jako jsou nerezové hrnce a pánve, se vyrábějí v Portugalsku, většina kameninového nádobí se vyrábí v Thajsku a část kuchyňského náčiní pochází z Číny.
Cesta slavného hrnce začala v roce 1925, když spojili své síly dva belgičtí průkopníci – mistr odlévání Armand Desaegher a specialista na smaltování Octave Aubecq. Výsledkem byl mnohem pevnější, odolnější, univerzálnější a snadněji čistitelný kastrol. První exempláře byly odlity v dnes již charakteristické ohnivě oranžové barvě známé jako vulkanická. Inspirací byla měnící se barva roztaveného železa při nalévání do kelímku (ve francouzštině le creuset), přičemž tmavší odstíny byly navrženy tak, aby odrážely vzhled materiálu při ochlazování. Toto klasické provedení zůstává i dnes stále nejprodávanější barvou a tvarem značky.
„Od samého počátku bylo pro Le Creuset klíčové silné zaměření na funkčnost, ale i na estetiku,“ řekl listu Independent van Zuydam. Byla to první značka, která kuchyňské nádobí zahalila do výrazných barev, a díky svému atraktivnímu vzhledu se hrnce staly také součástí interiéru domácnosti.
Značka je založena na myšlence, že si její hrnec koupíte jednou a vydrží vám celý život. Částečně i díky tomu si Le Creuset dokázal udržet svou korunu, zatímco mu mnoho jiných značek šlape na paty, mnohdy i s výrazně nižšími cenami. Výhodou Le Creuset je ale její dědictví, které je pro některé spotřebitele nejdůležitější. Pestrobarevné kastroly jsou považovány za luxusní doplněk, který často bývá k vidění v domácnostech celebrit od Sarah Jessicy Parker přes Stanleyho Tucciho až po Meghan, vévodkyni ze Sussexu. Poté, co diváci zahlédli mělký krémový hrnec v jejím pořadu na Netflixu S láskou, Meghan, se okamžitě vyprodal.
Hrnce vyhledávané profesionály
Kastroly Le Creuset byly vždy oblíbené mezi šéfkuchaři. Většina z nich se shoduje, že je to díky chytré konstrukci, která „zajišťuje výjimečnou retenci tepla a rovnoměrné rozložení, což je zásadní pro přesné vaření v profesionálních kuchyních“, řekl britskému deníku michelinský kuchař Stuart Ralston. „Jsou nepostradatelné z dobrého důvodu – vydrží náročnou každodenní profesionální zátěž a poskytují konzistentně špičkové výsledky,“ dodává. Tom Waters, šéfkuchař a majitel restaurace Gorse v Cardiffu, říká, že nejlepší hrnce se osvědčí při testu s kváskovým chlebem. „S kastroly Le Creuset jsem nikdy neměl problém, ale levnější alternativy se během pečení rozbily a rozpadly.“
Ani této společnosti, která má po celém světě přes 600 prodejen, se ale nevyhnuly problémy. V 80. letech ji i přes obrovský kulturní kapitál trápily dluhy a vnitřní spory. Ve zlatý důl ji proměnil až právě jihoafrický podnikatel van Zuydam. „Kdyby tato továrna před 50 lety zkrachovala, bylo by to čistě kvůli tomu, že mezi sebou bojovaly rodiny,“ řekl van Zuydam deníku The Wall Street Journal (WSJ).
V roce 1987, kdy byl van Zuydam šéfem společnosti Prestige Group, výrobce nerezového nádobí a kuchyňských doplňků, dostal tip od bývalého kolegy, že Le Creuset čelí potížím. Okamžitě si domluvil návštěvu továrny. „Když jsem viděl složitost výrobního procesu, byl jsem docela ohromen. Většina výrobků se vyráběla a odlévala ručně,“ popsal a o značku okamžitě projevil zájem.
Společnost Prestige ale byla v době předložení nabídky prodána americké tabákové společnosti, a když se francouzští tovární dělníci dozvěděli, že je převezmou Američané, zahájili stávku a obchod padl. Van Zuydam nakonec firmu opustil, zajistil si potřebný souhlas francouzské vlády a osobně koupil Le Creuset.
Za poslední desítky let van Zuydam zdvojnásobil kapacitu francouzské továrny na litinu, vytvořil rezervní zásoby a nabídl lidem obrovský výběr produktů. Společnost od roku 2001 nefinancuje svůj provoz ani růst pomocí cizích půjček. Le Creuset pravidelně nezveřejňuje finanční údaje, ale společnost uvedla, že její roční tržby se pohybují kolem 850 milionů dolarů. Van Zuydam, kterému je nyní 87 let, se i nadále podílí na každodenním chodu společnosti. „Nemám v úmyslu odcházet do důchodu,“ říká. Chce být u příběhu značky až do svého konce.
Le Creuset dnes vsází hlavně na barvy
Jedním z faktorů, který přispěl k úspěchu Le Creuset, je barevná škála, jejíž výroba vyžaduje takovou zručnost a technické znalosti, že ji konkurence nedokáže napodobit. Le Creuset vyvinul více než 200 barev, jejichž názvy sahají od pobřežní modré a šifonově růžové až po ústřicovou a agáve, a na neustálé rozšiřování nabídky spoléhá dodnes.
Široká škála barev totiž společnosti generuje velké zisky díky sběratelům této značky. Le Creuset do oběhu často vypouští limitované edice, přičemž k prodeji dá někdy jen 12 až 16 kusů. Někdy mají někteří prodejci exkluzivní nabídky a některé jsou po chvíli „vyřazeny“ – slovo, které značka upřednostňuje před „ukončením prodeje“, protože zájemcům ponechává kapičku naděje, že se jim jejich vysněný kousek nakonec podaří sehnat. To vše je součástí snahy zajistit, aby lidé neustále pátrali po novinkách, přestože Le Creuset v podstatě už 100 let nabízí stále stejný hrnec.
Zdá se, že to funguje. Značka má na Instagramu 1,4 milionu sledujících a TikTok je plný videí s tipy na čištění hrnců, analýzou odstínů a otevíráním mystery boxů z výprodeje. Po celém světě také existuje nekonečné množství facebookových komunit sdružujících zájemce o nákup, prodej nebo výměnu hrnců, nebo lidi pátrající po vzácných kouscích do své sbírky. Bez sociálních sítí by pravděpodobně nedošlo k nárůstu sběratelů Le Creuset. „Byly klíčové pro představení Le Creuset nové generaci,“ uznává van Zuydam. Je to způsob, jak přežít, protože doživotní záruka znamená i neustálý boj o nové zákazníky.
Aby značka zůstala v kurzu, nevyhýbá se tak ani spolupráci s jinými brandy, které přímo nesouvisejí s vařením. Nové zákazníky si získala i díky kolaboraci s Hello Kitty v roce 2009, kdy vznikly roztomilé růžové šálky a talíře ve tvaru kočičí hlavy. O deset let později zase představila limitovaný hrnec Darth Vader pro fanoušky Star Wars. Partnerství navázala i se značkami Harry Potter, Mickey Mouse či Pokémon. Časopis Time ji v roce 2025 zařadil do svého žebříčku stovky nejvlivnějších firem na světě.