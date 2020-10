Manažerské rady šéfa Netflixu, díl první: Jak vyhodit zaměstnance | E15.cz

Server E15.cz přináší svým předplatitelům první z trojice textů o firemní kultuře Netflixu. Reed Hastings, šéf streamovací služby, v nové knize No Rules Rules pozval čtenáře do své manažerské kuchyně, která dává zapomenout na zastaralé modely řízení z doby průmyslové revoluce. I díky tomu se z Netflixu stala jedna z nejúspěšnějších společností světa. V tomto díle se dozvíte, jak Hastings hledá správné zaměstnance a jak se těch nevhodných naopak snaží co nejefektivněji zbavit. Netflixu se navíc osvědčuje ignorovat i většinu zavedených nástrojů mzdové politiky.