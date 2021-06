Mediální kolaps. Padaly weby Bloombergu, Financial Times či CNN | E15.cz

Internetové stránky některých médií zasáhl dnes výpadek, který s různou intenzitou ovlivnil více částí světa. Týkalo se to například webů americké agentury Bloomberg, britských Financial Times a The Guardian, amerických The New York Times, ale i sociální sítě Reddit či webu televize CNN. Informovala o tom agentura Reuters. Příčiny pravděpodobně souvisejí s technickými problémy amerického poskytovatele cloudových služeb Fastly.