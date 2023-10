Facebook a Instagram bez reklam. Města si naúčtuje 245 korun měsíčně | e15.cz

Nabídka platí pro uživatele z EU, Švýcarska a zemí Evropského hospodářského prostoru, které vyjma unijních států zahrnují Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Při používání služby z webového prohlížeče bude měsíční předplatné 9,99 eura, tedy asi 245 korun, pro uživatele chytrých telefonů a tabletů s operačními systémy Android a iOS to bude 12,99 eura.

Nabídka volby mezi bezplatnou variantou s reklamami a placeným předplatným bez nich by mohla vést k tomu, že se uživatelé rozhodnou pro první variantu. To by Metě pomohlo vyhovět předpisům, aniž by to ovlivnilo její aktivity v oblasti reklamy.

Základním podnikatelským modelem společnosti Meta je už téměř 20 let nabídka bezplatných služeb v oblasti sociálních sítí a prodej reklamy podnikům, které chtějí uživatele těchto sítí oslovit. Evropa je podle listu Financial Times pro Metu druhým nejlukrativnějším regionem po Severní Americe. Finanční ředitelka firmy Susan Li v dubnu uvedla, že reklama v Evropské unii se podílí zhruba deseti procenty na celkových obchodních aktivitách podniku.

Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) firmě v lednu vyměřil pokutu 390 milionů eur za to, že nutila uživatele akceptovat cílenou reklamu jako podmínku pro používání sítě Facebook. Společnost později uvedla, že má s ohledem na unijní regulaci v úmyslu požádat uživatele v EU o souhlas dřív, než umožní firmám cílit reklamy.