Threads od Mety už tento týden. Nová sociální síť vyzve Twitter | e15.cz

Americká technologická společnost Meta, která vlastní mimo jiné Facebook nebo Instagram, oznámila spuštění nové sociální sítě. Aplikace Threads, která by měla konkurovat Twitteru vlastněnému Elonem Muskem, bude dostupná ve čtvrtek. Meta tak využívá nespokojenosti uživatelů Twitteru, kteří čelí uživatelsky nepříjemným omezením v zobrazování příspěvků.

Meta spuštění Threads zatím oficiálně nekomentovala, aplikace už se ale objevila v Apple App Storu a společnost spustila webovou stránku s logem Threads stylizovaným do hvězdokupy. Na internetu se také objevily první screenshoty. Podle nich bude aplikace vypadat velmi podobně jako Twitter, tedy s chronologicky řazenými (převážně) textovými příspěvky, které bude možné lajkovat, komentovat a sdílet. Podobně jako na Twitteru by také uživatel měl mít možnost sám zvolit, kdo bude moci jeho příspěvek komentovat.

Meta vyvíjela Threads od letošního ledna pod krycím názvem Project 92. Podle produktového ředitele Chrise Coxe cítila společnost, že se mezi uživateli a tvůrci obsahu zvýšila poptávka po platformě, která by na rozdíl od Muskova Twitteru byla „řízena rozumně“. Samotný název Threads je ale ještě starší – Meta si jej zaregistrovala v roce 2019, kdy chtěla vyvíjet vlastní aplikaci schopnou konkurovat Snapchatu. Tuto myšlenku nakonec firma opustila, název Threads si ale ponechala.

Mobilní rozhraní aplikace Thread podle screenshotu v App Storu Autor: Threads

Silná konkurence pro Twitter

O aplikaci Threads se od začátku mluví jako o přímé konkurenci Twitteru, což potvrzuje i oficiální popis v App Storu. Ten Threads označuje za „místo, kde se scházejí komunity, aby diskutovaly o tom, co je zajímá dnes a i o tom, co bude zajímavé zítra“. Podle Mety bude pomocí Threads možné kontaktovat přímo svoje oblíbené tvůrce, ale i vytvářet loajální skupiny followerů, se kterými by uživatelé sdíleli svoje nápady a názory.

Přímá návaznost na Twitter je ještě patrnější z hlediska plánovaného data vydání, tedy 6. července. Mluví se o tom, že Meta vývoj aplikace Threads uspíšila, aby využila problémů, do kterých se Twitter dostal po převzetí Elonem Muskem. Sociální síť pod jeho vedením od srpna loňského roku často prochází chaotickými změnami. I kvůli nim klesla hodnota sociální sítě na 15 miliard dolarů, Musk ji přitom kupoval za 44 miliard.

Největší nevoli uživatelů přitom Twitter zaznamenal právě v uplynulých dnech. Nejprve začal minulý týden pro zobrazení tweetů vyžadovat přihlášení uživatele. Do té doby přitom bylo možné zobrazovat tweety i bez registrace. O víkendu pak Twitter navíc omezil počet tweetů, které se uživateli denně zobrazí. Původně šlo o 600 denně pro neplatící uživatele a šest tisíc pro předplatitele služby Twitter Blue. Později se toto číslo zvyšovalo, nicméně celá komunikace Twitteru byla podle uživatelů zmatená.

V úterý pak Twitter oznámil, že aplikaci TweetDeck, díky které je možné vytvářet a sledovat seznamy uživatelů a kterou využívají především firmy a mediální společnosti, budou nadále moci používat jenom platící uživatelé. Ve středu navázal uvedením nové verze TweetDecku a upřesnil, že bezplatná bude pouze po následujících třicet dnů.

Kritice čelil i Facebook

Navzdory potížím Twitteru nebude pozice nastupující sítě Threads úplně jednoduchá. Společnost Meta vlastněná Markem Zuckerbergem, která vyrostla především díky vývoji Facebooku, je proslulá výraznými zásahy do soukromí uživatelů. A podobný potenciální problém budou mít i Threads. Podle informací v App Storu totiž bude aplikace sbírat od uživatelů data o jejich zdraví, finanční situaci, bude sledovat historii jejich nákupů nebo jejich lokace.

Oproti tomu Bluesky, tedy další konkurenční aplikace Twitteru, kterou vyvíjí jeho zakladatel Jack Dorsey a která je momentálně přístupná jenom pro pozvané uživatele, nesbírá od uživatelů prakticky nic – kromě jeho identity a samozřejmě obsahu, který na síť umístí. Sám Jack Dorsey na velké zásahy do soukromí ze strany Threads upozornil v tweetu.

Hlavní souboj se ale odehraje mezi Markem Zuckerbergem a Elonem Muskem. Majitelé Mety a Twitteru sice před několika dny souhlasili s tím, že se spolu utkají při souboji v kleci, tím skutečným bojištěm ale budou sociální sítě. Záležet bude především na ochotě uživatelů v této bitvě participovat. Zatím tahle ochota klesá. Podle průzkumu Pew Research Center přidávají uživatelé Twitteru na síť od jejího převzetí Muskem méně příspěvků a Zuckerbergův Facebook ztrácí denní uživatele už od loňského února.