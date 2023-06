LSD, ketamin a houbičky si podmaňují Silicon Valley | e15.cz

Rekreační drogy už mezi startupovými zakladateli neslouží k rekreaci, ale k tomu, aby se dokázali vyrovnat s těžkostmi všedních dní, informuje list Wall Street Journal. Ačkoliv se o rozšířenosti drog mezi šéfy rychle rostoucích firem mluví již dlouho, nyní to vypadá, že oblíbenost LSD, ketaminu a houbiček v malých dávkách výrazně roste.

„Silicon Valley má dlouhou historii tolerance drog, mnoho firem zaměstnance pravidelně netestuje. Přesto tento fenomén znepokojuje některé z firem a jejich vedení, které se bojí, že by mohlo být zodpovědné za nelegální aktivity,“ uvádí americký deník. Někteří startupisté začali psychedelika zkoušet kvůli alternativní léčbě duševních potíží, nakonec je ale užívají častěji na večírcích, na které se pozvánky rozesílají skrze zašifrované komunikační aplikace, jako je Signal, a nezřídka se také podepisují smlouvy o mlčenlivosti.

„Když beru LSD po malých dávkách, tak se mi mnohem více daří na seznamovacích akcích. Užívám si kvalitní konverzace, více se soustředím na to, co mi lidé říkají. Posiluje to vazby a zvyšuje empatii,“ uvedla před lety pro Financial Times startupistka Diane. Právě navazování vazeb je pro úspěch v Silicon Valley klíčové, díky čemuž může mezi introverty růst poptávka po něčem, co tuto část byznysu ulehčí.

To potvrzuje i šéf startupu BuildBetter.ai Spencer Shulem, který užívá LSD pravidelně s cílem zvýšit svou pozornost a kreativitu. Schule vysvětluje, že tlak investorů, kteří do firem investují velké částky s vidinou budoucího několikanásobného zhodnocení, je obrovský. „Investoři nechtějí normálního člověka, normální firmu. Chtějí něco neobyčejného a takový se člověk bohužel nenarodí,“ říká.

Někteří startupisté zase doufají, že díky povzbuzení přijdou na nové nápady, které je posunou správným směrem, díky čemuž se z nich stanou globální byznysové hvězdy. Jeden z nich před časem pro New York Times svou zkušenost popsal jako osud hlavní postavy ve filmu Všemocný, kterou hrál Bradley Cooper. Ten ve filmu bere zázračnou drogu, která výrazně zvýší aktivitu jeho mozku, zpočátku bez vedlejších efektů. „Byl to špatný film, ale myšlenka posilněného vědomí a zároveň naprosté funkčnosti se lidem líbí. Cokoli, co vás může dostat do tohoto stavu bez velkých negativ, jako je závislost, je upřednostňováno,“ uvedl.

Proto se investoři z amerického podnikatelského centra soustředí také na finanční podporu výzkumu psychedelik, který by odhalil jejich možnosti. Před dvěma lety mezi sebou manažeři ze Silicon Valley vybrali 30 milionů dolarů, které poslali na zrychlení výzkumu možné psychologické terapie pro léčbu posttraumatického syndromu za asistence extáze. Podnikatel Dustin Robinson zase díky osobní zkušenosti s psychedeliky investoval už 20 milionů dolarů do celkem 18 společností, které se věnují jejich výzkumu.

Podle zjištění Wall Street Journal se do psychedelického světa vydal také Elon Musk, který by měl užívat po malých dávkách ketamin. Podle reakce majitele Twitteru na uveřejněný článek Musk věří, že na deprese je ketamin vhodnější než antidepresiva, která dle jeho slov dělají z lidí zombie. Spoluzakladatel Googlu Sergey Brin má zase podle amerického listu v oblibě psilocybinové houby.

Fanoušky experimentování s psychedeliky a jejich využívání při léčbě duševních nemocí lze nalézt i mezi tuzemskými byznysmeny ze startupového prostředí. Investiční skupina Miton poslední tři roky finančně podporuje kliniku Psyon v Praze, což je jediné zařízeního svého druhu ve střední Evropě, kde se používají psychedelika či ketamin k asistované terapii, která má za cíl léčit depresi či poruchy příjmů potravy.

„Psychedelika dovedou nabídnout žitou zkušenost, vytáhnout člověka z hlavy. Je to nekompromisní celotělový prožitek, a když je dobře provedený, to znamená má správnou přípravu, bezpečné prostředí a vůbec ten moment, v jakém do něj člověk vstupuje, tak má obrovský potenciál,“ uvedl nedávno pro server Sj News Václav Štrupl z Mitonu.

Ten také podporuje Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres, mezi jehož patrony patří další byznysmeni jako zakladatel e-shopu Mall.cz Ondřej Fryc nebo investor Václav Dejčmar. Čeští byznysmeni se tak z velké části věnuji podpoře výzkumu, který směřuje k využití v současné době nelegálních látek k léčbě duševních nemocní, nikoliv k propagaci užívání malých dávek k probuzení kreativity a větších výkonů při podnikání.