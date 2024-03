Společnosti Microsoft a OpenAI, která stojí za chatovacím systémem ChatGPT, pracují na projektu datového centra, které by mohlo stát až 100 miliard dolarů. Součástí centra bude superpočítač nazvaný Stargate (Hvězdná brána) s miliony specializovaných čipů na podporu nástrojů umělé inteligence od Open AI. Centrum by mělo začít fungovat v roce 2028, uvedl server The Information s odkazem na zdroje z vedení obou společností.