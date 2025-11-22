Google má nového krále umělé inteligence. Myslím, že jsme na něco narazili, zní z firmy
- Nový model Gemini 3 od Googlu prokázal pokročilé schopnosti umělé inteligence a v oborových srovnáních s velkým náskokem předčil konkurenci.
- Technologický gigant se v nové a rychle se vyvíjející oblasti dlouho trápil.
- Nakonec zabrala až úplně nová strategie pro AI, píše server The Wall Street Journal.
S aktuálním vydáním třetí verze se velký jazykový model Google Gemini dostal před ChatGPT a další konkurenty. Jak ukázaly shodné oborové testy, stal se tak nejschopnějším chatbotem s umělou inteligencí na trhu.
Výsledky jsou veřejným zadostiučiněním pro zaměstnance Googlu, kteří model měsíce interně testovali – od vyprávění vtipů až po složité matematické úlohy. Nyní si mohou být jisti, že mají v rukou produkt, který na trhu konečně nakloní misky vah ve prospěch jejich společnosti.
Tulsee Doshiová, vrchní ředitelka produktového managementu Gemini, v rámci jednoho ze svých interních testů nový model požádala, aby psal v gudžarátštině – jazyce, kterým se v Indii sice hojně mluví, ale na internetu není příliš rozšířen. Výsledky byly výrazně lepší než u předchozích verzí.
„Říkám tomu známky života,“ uvedla Doshiová. „Uživatelé se vraceli s tím, že to ‚cítí‘ a že jsme zřejmě na něco narazili.“
Aaron Levie, generální ředitel společnosti Box zabývající se cloudovou správou obsahu, získal předběžný přístup k platformě Gemini 3 koncem minulého týdne, několik dní před jejím spuštěním. Jeho firma provedla o víkendu vlastní hodnocení, aby zjistila, jak dobře model zvládá analýzu velkých souborů složitých dokumentů.
„Nejdřív jsme jen kroutili hlavou a ptali se sami sebe, jestli jsme v hodnocení neudělali chybu, protože ten skok byl obrovský,“ popsal Levie. „Ale při každém dalším testu se potvrdil dvouciferný náskok nového modelu.“
Spuštění Gemini 3 přineslo Googlu dlouho očekávané vítězství: technologický gigant se poprvé dostal do výrazného vedení v závodě o vývoj nejlepší umělé inteligence.
Představení nejnovějšího modelu tento týden ohromilo uživatele, kteří chválí jeho inteligenci, přesnost a kreativitu. Společnost ve čtvrtek oznámila, že Gemini 3 bude pohánět také novou verzi Nano Banana, populárního nástroje pro generování obrázků, který již letos zajistil rychlý nárůst využívání platformy Gemini.
Jasný vítěz
Úspěch nového modelu představuje významnou výzvu pro OpenAI, Anthropic a další startupy soupeřící o dominanci na trhu s AI. Gemini 3 překonal konkurenci ve více než tuctu testů a dosáhl nejvyššího skóre v řadě kategorií inteligence.
„V oblasti umělé inteligence jsou teď vítězi oni, to je celkem jasné,“ uvedl analytik společnosti MoffettNathanson Michael Nathanson. „Z jejich současné kombinace produktů mám velmi dobrý pocit.“
Cílem Googlu bylo vyvinout Gemini 3 tak, aby uspěl v nejnáročnějších oblastech AI. Inženýři se zaměřili na schopnost modelu vidět, analyzovat a generovat veškeré typy obsahu – text, obraz, zvuk, video i kód. Důraz kladli také na uvažování a logiku, aby vytvořili lepšího asistenta pro programování.
Ihned po spuštění začala internetem kolovat tabulka s výsledky Gemini 3 ve dvaceti benchmarkových testech. Model výrazně překonal nejnovější výsledky ChatGPT i Anthropicu v oblastech expertních znalostí, logických hádanek a matematiky. V jediném testu kódování se umístil těsně druhý za modelem Claude Sonnet 4.5 od Anthropicu.
ChatGPT od OpenAI zůstává s 800 miliony týdenních uživatelů nejoblíbenějším chatbotem, zatímco Gemini má 650 milionů uživatelů měsíčně. Ačkoli je Claude od Anthropicu považován za špičku v kódování, pokroky Gemini 3 mají podle uživatelů i analytiků potenciál upevnit jeho pozici jako preferovaného univerzálního AI nástroje.
Google se od spuštění ChatGPT 3 snažil dotáhnout náskok OpenAI. Mezi investory to vyvolávalo obavy, že jeho ikonický vyhledávač ztratí návštěvnost ve prospěch chatbotů.
Generální ředitel Sundar Pichai a další manažeři mezitím pracovali na přepracování strategie vývoje AI. Podle zaměstnanců došlo k prolomení vnitřních bariér a zefektivnění vedení. Do firmy se na denní bázi vrátil i spoluzakladatel Sergey Brin, aby pomohl dohlížet na úsilí v oblasti vývoje umělé inteligence.
Během své květnové vývojářské konference Google představil sadu sofistikovaných AI produktů a přepracovaný vyhledávač s režimem konverzační umělé inteligence. To sice některým investorům vrátilo důvěru v návrat společnosti na výsluní, hodnota akcií v létě však přesto klesala.
„Wall Street si kladla vážně míněnou otázku, zda z investorů do Googlu nebudou jen další vedlejší oběti nástupu umělé inteligence,“ poznamenal Nathanson.
Srpnový debut tvůrce obrázků Nano Banana však veškeré tyto debaty utnul. Počet měsíčních uživatelů totiž takřka okamžitě vzrostl ze 450 milionů na 650 milionů.
Mateřská společnost Alphabet minulý měsíc vykázala rekordní čtvrtletní tržby, tažené především cloudem a reklamou. Akcie letos vzrostly o více než 50 procent a od léta dokonce o více než 60 procent. Tržní hodnota firmy tento týden dosáhla 3,6 bilionu dolarů a poprvé za sedm let překonala hodnotu Microsoftu.