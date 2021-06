Windows 11. Operační systém Microsoftu může změnit jméno | E15.cz

Softwarový obr by měl v nových Windows také upravit způsob zobrazování aplikací na více monitorech a vylepšit podporu bluetooth rádia.

Co se týká nových funkcích operačního systému, Microsoft zachovává přísné mlčení. Jedinou výjimkou byl květnový projev šéfa firmy Satyi Nadelly na vývojářské konferenci. Na jeho základě se očekávají jak vzhledové, tak funkční změny. Jak budou nové Windows vypadat, naznačila už poslední aktualizace Windows 10, kdy vývojáři použili některé ikony inspirované dnes už ikonickými Windows 95.

S novými Windows ale mají přijít podstatnější změny. Nabídka Start by nově neměla být nalevo, ale uprostřed. Změní se i vzhled a rozvržení celé hlavní lišty, objeví se nové animace, další nové ikony nebo i jiné zvuky, píše server Windowscentral.com. Typické mají být také zaoblené rohy oken.

Softwarový obr by měl také upravit způsob zobrazování aplikací na více monitorech a vylepšit podporu bluetooth rádia. Zároveň pracuje na novém obchodu s aplikacemi, novinkou by mělo i více platebních možností. Doufá, že mu to pomůže přesvědčit více vývojářů aplikací, aby je nabízeli prostřednictvím tohoto obchodu.

„Brzy představíme nejvýznamnější aktualizaci Windows za posledních deset let, která otevře nové ekonomické příležitosti pro vývojáře,“ prohlásil na konferenci Nadella.

Otázkou zůstává jméno operačního systému. Microsoft před šesti lety při představení Windows 10 prohlásil, že toto je poslední verze Windows, kterou už bude jen aktualizovat. Nedávno ale jak Nadella, tak produktový šéf společnosti Panos Panay, hovořili o „nové generaci“ operačního systému.

Microsoft navíc ohlášenou prezentaci novinek naplánoval na 11 hodin místního času hodinu, což vede americká média k úvaze, že nový systém ponese jméno Windows 11. Oficiálně ale Microsoft mluví o aktualizaci s pracovním názvem Sun Valley.

Windows navzdory rostoucímu rozšíření mobilních zařízení pro Microsoft stále představují klíčový produkt. Na tržby z jeho prodeje připadá čtrnáct procent příjmů firmy.

Nový software bude pravděpodobně nejprve uvolněn pro takzvané Windows Insidery, tedy dobrovolníky, kteří se přihlásí k testování. Do distribuce by se měl dostat na podzim, píše agentura Bloomberg.