MrBeast změnil YouTube. Po dekádě sesadil z trůnu dosavadního krále ze Švédska | E15.cz

V té době byl předsedou české vlády Jiří Rusnok, bitcoin měl hodnotu 100 dolarů a na trh byl uveden zbrusu nový iPhone 5S. Řeč je o roce 2013, kdy se nejsledovanějším tvůrcem na YouTube stal Švéd Felix Arvid Ulf Kjellberg vystupující pod přezdívkou PewDiePie. Nyní ho po téměř dekádě z trůnu sesadil MrBeast, který v posledních letech svět digitálních tvůrců bezkonkurenčně ovládl.

Sto dvanáct milionů. Právě tolik má na YouTube kanál MrBeast odběratelů, což z něj aktuálně činí nejsledovanějšího tvůrce na této videoplatformě. MrBeast aka Jimmy Donaldson přitom na scéně není od začátku, nepatří mezi první generaci videotvůrců, kteří definovali celý žánr. Americký youtuber měl ještě v roce 2016 jen 30 tisíc followerů, nárůst jejich počtu je tedy stále nevídaný.

MrBeast je známý především díky tomu, že mezi své fanoušky skrze různé výzvy rozdal miliony dolarů. Někteří jeho tvorbu nazývají perpetuum mobile – čím víc peněz vydělá, tím více peněz může mezi lidi zpět vypustit a to mu zase přinese víc zhlédnutí, což vygeneruje větší obnos peněz. Tímto způsobem tak MrBeast jen za minulý rok vydělal 54 milionů dolarů, tedy přes 1,2 miliardy korun.

Peníze plynou ze tří hlavních kanálů – z reklam na YouTube, spolupráce se značkami a v posledních měsících také z reklamních předmětů a dalších produktů, které Donaldson prodává. Je to zejména jídlo pod značkou MrBeast Burger, které prodává 1600 restaurací po celých Spojených státech, a tyčinky Feastables – ty v prvních pěti měsících letošního roku dokázaly vygenerovat tržby ve výši deseti milionů dolarů.

Tvorba Jimmyho Donaldsona se jen těžko popisuje, pojítkem jsou ovšem vždy peníze. V jeho videích například hraje deset lidí na schovávanou na obřím stadionu o 100 tisíc dolarů, jindy jednomu z fanoušků daruje ostrov a v dalším videu vykoupí pět obchodů, aby získané zboží věnoval na charitu. MrBeast je často označován za filantropa, jeho prozatímním vrcholem byla zřejmě iniciativa Team Seas, kdy s dalším youtuberem Markem Roberem vybral na čištění oceánů 30 milionů dolarů.

Nyní chce Donaldson posunout svoji tvorbu, na které pracuje přes 100 lidí včetně jeho matky, na další úroveň. Podle serveru Axios chce od investorů získat 150 milionů dolarů, což by jeho byznys ocenilo na 1,5 miliardy dolarů – tedy na hodnotu, která je pro řadu startupů vysněným milníkem.

Sto padesát milionů se zdá jako částka, kterou nemůže žádný tvůrce spotřebovat. Ale MrBeast není znám díky malým cílům. V loňském roce Donaldson a jeho tým napodobili populární seriál Netflixu Squid Game, jen toto video ho vyšlo na 3,5 milionu dolarů. To znamená, že 25minutové video, které dosud nasbíralo 306 milionů zhlednutí, stálo více než jedna hodinová epizoda seriálu, podle kterého MrBeast video vytvořil.

Čas teprve ukáže, zda je směr Donaldsona a jeho týmu udržitelný, už nyní je ale jasné, že YouTube jednou provždy změnil. Dlouhé roky tamní algoritmus dopřával slávu kontroverzním tvůrcům, zdá se ale, že MrBeast tuto platformu hacknul. Není divu, když ještě nebyl tolik známý, tak dlouhé hodiny s ostatními videotvůrci na YouTube analyzovali navzájem svůj obsah, aby se naučili, co funguje. Díky tomu se Donaldson mohl do detailu naučit, co diváci chtějí. A to jim taky dává.

Pokud může být nejsledovanějším youtuberem člověk, jehož tvorba je založená na rozdávání peněz, je to poměrně dobrým signálem toho, jaký obsah může v digitálním prostředí uspět. Světu by určitě prospělo, kdyby více tvůrců bylo jako Jimmy Donaldson.

