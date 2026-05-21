Muskova SpaceX výrazně prohloubila ztrátu, tržby přitom dál rostou
- Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (90 miliard korun).
- Meziročně ztrátu výrazně prohloubila z 528 milionů dolarů.
- Uvedla to v dokumentu, který předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) kvůli plánovanému vstupu na burzu.
Obrat společnost navýšila meziročně z necelých 4,1 na téměř 4,7 miliardy dolarů. V loňském roce SpaceX dosáhla tržeb ve výši 18,7 miliardy dolarů, což představuje nárůst oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zároveň se v tomto období propadla ze zisku 791 milionů dolarů do ztráty 4,94 miliardy dolarů.
O tom, že ztráta SpaceX loni podle dokumentu pro SEC činila téměř pět miliard dolarů, již dříve s odvoláním na své zdroje informoval server The Information. Podle agentury Bloomberg dokument ukazuje, že je SpaceX koncern s vyspělostí, jaká je u společností před vstupem na burzu prakticky nevídaná.
SpaceX v dokumentu uvádí, že v budoucnu chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI) na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Firma připouští, že by nemusela se svými plány uspět.
SpaceX má v současnosti velmi silnou pozici v přepravě družic do vesmíru. Spadá pod ni také služba Starlink, která dodává připojení k internetu prostřednictvím satelitu. Součástí je také Muskův start-up v oblasti umělé inteligence xAI, který společnost SpaceX v únoru odkoupila.
Cestování do vesmíru
Z dokumentu, který firma předložila SEC, je však patrné, že SpaceX má do budoucna daleko smělejší plány. Společnost se chce zaměřit na rozvoj vesmírné turistiky, na vývoj nákladní a osobní přepravy na Měsíc a Mars a na vybudování elektráren a průmyslových kapacit na Měsíci.
Firma poukazuje na to, že její plány počítají se zapojením technologií, které nejsou otestované či vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu," uvedla firma v prospektu o svých zvažovaných aktivitách. V textu například navrhuje, aby její zakladatel a miliardář Elon Musk dostal mimořádnou prémii, až na Marsu vznikne lidská kolonie s jedním milionem obyvatel.
Firma v dokumentu neuvedla, kolik prostředků chce získat primární nabídkou akcií (IPO) na burze. Podle médií by se však mohlo jednat o zhruba 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). To by z hlediska objemu získaných financí byla historicky největší transakce tohoto druhu. Dosavadní prvenství drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která v roce 2019 prostřednictvím IPO na burze získala 25,6 miliardy dolarů.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 625 miliard dolarů (zhruba 13 bilionů korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se postupem času zhoršily, nicméně Musk se účastnil cesty podnikatelů s prezidentem do Číny.