České dráhy otestují ve svém vlaku vysokorychlostní satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Speciální anténu dopravce instaloval do vlaku InterPanter, který bude v příštích týdnech jezdit například na linkách z Brna do Prahy či do Olomouce. Po třech měsících plánuje státní společnost provoz internetu vyhodnotit a rozhodnout o jeho dalším využití. Na úterní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).