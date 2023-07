Na trh míří nový způsob platby. Bude okamžitá a pomocí telefonu | e15.cz

K platbě kartou přibude nová možnost placení, a to pomocí mobilního telefonu.

Česko je v EU lídrem bezkontaktního placení. Není proto divu, že stále častěji uživatelé registrují své platební karty do služeb Apple Pay a Google Pay. To, aby mohli pohodlně platit pomocí smartphonu nebo hodinek. Jenže i v dnešní době najdete podniky, ve kterých si platební kartou nekoupíte vůbec nic. O slovo se proto hlásí inovace, které se to pokusí změnit. Článek vyšel na serveru Živě.cz