Platba na kontakt: Jak to funguje a které banky službu podporují | e15.cz

Služba Platby na kontakt má usnadnit drobnější tuzemské transakce mezi lidmi. Maximální výše platby je zatím pět tisíc korun. Klienti se musí do služby aktivně přihlásit pomocí mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví a spárovat své telefonní číslo s bankovním účtem. Registr čísel provozuje Česká národní banka, která jej spustila minulý měsíc a bankám umožnila přístup.

„Služba je pro všechny fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které se do nové služby aktivně přihlásí,“ doplňuje Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.

Jak fungují platby na kontakt

Platby na kontakt budou moci přijímat klienti zapojených bank, kteří se ke službě u své banky aktivně přihlásí a spárují své telefonní číslo s číslem svého bankovního účtu. Při zasílání peněz uživatelům této služby bude možné namísto čísla účtu vyplňovat jejich telefonní číslo. Telefonní čísla nezařazená do registru ČNB nebudou moci platbu na kontakt přijímat.

„Pokud má majitel telefonního čísla více bankovních účtů, bude si muset při registraci vybrat, který zvolí pro příjem plateb na kontakt. Zároveň je ale možné, aby k jednomu bankovnímu účtu bylo připojeno více telefonních čísel. Například manželé mají jeden společný účet, ale každý vlastní mobilní telefon,“ vysvětluje dále Petra Krmelová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB.

Limit 5000 korun na jednu platbu

Maximální limit pro jednu platbu bude pět tisíc korun. „Není ale vyloučeno, že by se částka v budoucnu mohla zvýšit,“ doplňuje Krmelová.

„Spuštění služby velmi vítáme. Připravujeme k tomu marketingovou kampaň napříč jednotlivými komunikačními kanály,“ uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB. „Při zadávání telefonního čísla příjemce prostřednictvím Platby na kontakt v aplikaci ČSOB Smart bude klient upozorněn, zda je příjemce registrován, tedy, je-li možné platbu na kontakt provést,“ dodává.

Novinka se bude hodit zejména v situacích, kdy si lidé mezi s sebou potřebují rychle a snadno poslat menší finanční částky. Například při útratě v restauracích nebo při menších půjčkách mezi s sebou. „Z našich dat víme, že přes 70 procent všech jednorázových plateb zadaných v mobilním Georgi tvoří platby do výše 5000 korun,” dodává Ondřej Wallenfels, manažer platebních řešení v České spořitelně. V Air Bank je tento posíl plateb dokonce ještě vyšší a dosahuje 82 procent.

Platby na kontakt budou fungovat v režimu okamžitých plateb, pokud druhá banka službu podporuje.

Pro rychlé platby mezi přáteli i eliminace chyb

„Velkou výhodou je, že odpadá nutnost pamatovat si nebo jinak si předávat číslo účtu, ale bude stačit vybrat známého ze seznamu kontaktů nebo rovnou napsat jeho telefonní číslo,“ říká Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, která také službu spouští hned v první vlně.

Podle průzkumu společnosti Ipsos pro Českou bankovní asociaci plánují platby na kontakt využívat téměř dvě třetiny lidí. Většina klientů preferuje platbu na číslo mobilního telefonu především kvůli jednoduššímu a rychlejšímu vyplnění. Část z nich taky považuje dohledání čísla mobilního telefonu za snazší. Na posílání maximální částky, tedy pěti tisíc korun, by Platby na kontakt využívalo přes čtyřicet procent dotázaných. Čtvrtina lidí by novou službu využívala na převody do jednoho tisíce korun. Novinka má taky zmírnit riziko omylů při zadání špatného čísla účtu příjemce. Zkušenost se spletením čísla bankovního účtu má téměř čtyřicet procent lidí.

Výhledově umožní placení na mobilní číslo i UniCredit Bank, ale v současné době banka pracuje na zavedení okamžitých plateb a tento projekt bude mít podle tiskového mlučí Petra Plocka přednost. Avizovaná novinka se na řadu dostane příští rok, stejné načasování chystá i Moneta Money Bank.

Naopak mBank se nyní nechystá zapojit. „mBank nabídla klientům možnost posílat platbu na telefonní číslo již v roce 2014, kdy vyvinula vlastní řešení. Vzhledem k nízkému zájmu klientů se banka rozhodla tento způsob platby od listopadu 2023 již nenabízet,“ uzavírá Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank.