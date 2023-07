Kartou, či hotově? Problém s placením může řešit přehlížená technologie QR kódů | e15.cz

TECHNOVERSE NEWSLETTER – Praktická technologie nemusí vždy znamenat okamžitý úspěch, v některých případech je nutné počkat, až jí okolnosti umožní zazářit a radikálně změnit pořádky. Modelovým příkladem se mohou stát QR kódy, které jsou na světě už třicet let, ale přinejmenším v západních státech jejich čas teprve přijde. To se ale mění, QR kódy se začínají objevovat i na místech, kde by je člověk ještě před týdnem nečekal.

Ještě před pár lety byly QR kódy v Česku v podstatě marginální technologií, která se uplatňovala maximálně v marketingu při venkovních kampaních. Navíc to působilo, že je uplatňována na sílu, protože tehdy nebylo běžné, aby každý telefon dokázal přečíst QR kód za pár sekund. Od roku 2017 se tato bariéra postupně drolila, když Apple integroval čtečku do nových modelů iPhonu a později následovaly další značky. Do té doby bylo třeba mít v telefonu speciální aplikaci.

Dnes už se technologie QR kódů přesunula do oblasti, kde má největší potenciál: přijímání a odesílaní plateb. Právě tam nabízí skenování „kódů rychlé reakce“, jak zní doslovný název, největší potenciál. To může být v době, kdy obchodníci, a zejména podnikatelé z gastronomie hledají způsob, jak se vyhnout platebním terminálům, zajímavá alternativa, která by mohla uspokojit obě strany. Tedy restauratéry, kteří nechtějí odvádět provozovatelům platebních karet podíly z tržeb, a zákazníky, kteří nechtějí platit hotově.

Chcete být partnerem tohoto newsletteru? Napište na e-mail: jan1.varecka@cncenter.cz a spojíme se s vámi. Odběr Technoverse Newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé úterý dopoledne, si můžete nastavit zde.

Nejde přitom jen o pány a paní hostinské, QR platby se uplatňují také u internetových obchodníků nebo u firemních zákazníků, u kterých se tak výrazně zrychluje otravné přepisování informací na fakturu.

Prostřednictvím QR kódu lze ovšem platit i překvapivější produkty jako třeba zemní plyn od Pražské plynárenské. V neposlední řadě je to také elegantní způsob, jak někomu pasivně agresivně naznačit, že dluží peníze: zkrátka mu pošlete QR kód, který si lze vygenerovat v internetovém bankovnictví s konkrétní částkou.

Oblibu QR kódu také dokazuje průzkum konzultantské společnosti EY z letošního června, podle kterého platby pomocí QR kódů využívá 47 procent Čechů, což je dokonce o šest procent více než v případě mobilních plateb, tedy pomocí nahrané platební karty ve virtuální peněžence.

Dalším důkazem je rozvoj startupu Qerko, který se zrodil v roce 2017 a větší úspěch zaznamenal během pandemie. Právě tehdy zažily QR kódy určitou renesanci, jelikož se ze dne na den objevila poptávka po technologii, která by co nejvíce omezila osobní kontakt mezi lidmi. Od té doby Qerko získalo investice zhruba ve výši 80 milionů korun. Investory také zaujal projekt Chorice QR, který nabízí podobné řešení.

Jak ale dokládá Asie, použití QR kódů může být ještě mnohem rozšířenější, a dokonce může být jedním z prvních kroků k ekonomické integraci mezi státy, která podpoří také turismus. Zkrátka a dobře během následující dekády se použití QR kódů masivně rozšíří a bude to jedna ze základních technologií, na kterých bude postavena společnost.

TikTok útočí. Nová služba streamování hudby TikTok Music má ambice konkurovat švédskému Spotify. Jelikož je čínská sociální síť do velké míry postavena právě na hudebních prvcích a v současné době na ní vznikají největší hudební trendy, rozhodně by tento krok neměli dosavadní hráči na trhu brát na lehkou váhu. TikTok službu prozatím spustil v Austrálii, Brazílii, Indonésii, Singapuru a v Mexiku. (TheVerge)

Úspěch Netflixu? Lídr streamovacího trhu Netflix minulý týden uvedl, že se jeho krok se zakleknutím na sdílení hesel povedl a že díky tomu registruje nové uživatele. Jelikož ale americká společnost neuvádí, jaké typy předplatných si noví uživatelé zaplatili, není jasné, zda jsou tato tvrzení pravdivá. Stejně tak může mít na růst počtu nových uživatelů vliv například uvedení nového filmu. Minimálně zatím tak nemusí mít Netflix vyhráno. (TechDirt)

Hloupne ChatGPT? Posledních pár měsíců byla veřejnost unesena tím, co jazykové modely označované za AI dokážou. Nyní vědci z prestižních amerických univerzit přicházejí s překvapivým tvrzením: nejznámější jazykový model ChatGPT organizace Open AI poskytuje v průběhu času stále horší odpovědi čili hloupne. Příčina není známa. (PopularScience)

Efekt automatizace. S rozšiřováním AI se stále více debatuje o jejím vlivu na trh práce. Automatizace tu je desítky let, jak dokládá třeba příběh spojovatelek. Podle studie amerických ekonomů se ukázalo, že jim automatizace ublížila, neboť mnohé už nikdy nenašly práci nebo pobíraly nižší plat. Nicméně novým ženám na pracovním trhu zrušení této pozice neuškodilo, přizpůsobily se. (Vox)