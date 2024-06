Americká technologická společnost Microsoft plánuje investovat 7,16 miliardy dolarů (166 miliard korun) do nových datových center ve Španělsku. O tom, že firma požádala o povolení k výstavbě, informovala podle agentury Reuters aragonská regionální vláda. Potvrdila tak dřívější zprávu místního listu El Heraldo. Na severovýchodě země v Aragonii tak vzniká významné cloudové centrum.

Microsoft podle místní vlády investici rozloží do deseti let. Firma také nedávno oznámila, že investuje 2,1 miliardy eur (zhruba 52 miliard korun) do datových center v Madridu.

Microsoft podle Reuters následuje svého hlavního konkurenta, cloudovou divizi AWS společnosti Amazon, která se také zaměřila na Aragonii. Amazon v květnu oznámil, že v příštích deseti letech investuje do výstavby datových center v Aragonii 15,7 miliardy eur. Amazon uvedl, že svá datová centra bude plně napájet obnovitelnou energií.

Aragonský region má velkou kapacitu větrných elektráren. Páté největší španělské město Zaragoza se stalo logistickým a dopravním uzlem. Nachází se na půli cesty mezi Madridem a Barcelonou, které jsou největšími městskými aglomeracemi ve Španělsku, a uprostřed hlavního obchodního koridoru, jenž spojuje Pyrenejský poloostrov s Francií a se zbytkem Evropy.