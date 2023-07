Elektrický vrtulník pro hubené piloty stojí stejně jako porsche | e15.cz

Další osobní elektrické letadlo s kolmým startem a přistáním jde do prodeje. Vyvinula jej společnost zabývající se leteckou fotografií a výrobou dronů. Do výroby dronů a malých elektrických letadel pro přepravu lidí investuje stále více fire, ať už se jedná o malé hráče či giganty jako například Airbus.

Dron MC One, který unese člověka o hmotnosti do 90 kilogramů, stojí zhruba stejně jako nové Porsche 911. Na trh jej uvedla monacká společnost McClic. Ta uvádí, že se s ním může naučit létat kdokoli po deseti minutách výcviku. MC One v ceně 140 tisíc eur vydrží ve vzduchu na plný plyn až 15 minut a jeho maximální rychlost je 80 kilometrů za hodinu.

Na vývoj dronů, které jsou určeny k přepravě lidí, se v posledních letech zaměřuje stále více společností. Například společnost Jetson před rokem představila projekt Jetson ONE. Dron, který je určen pro lidskou posádku, má stát 90 tisíc dolarů a firma na něj již začala přijímat objednávky od zákazníků.

Firma Air EV nabízí stroj, který unese vedle pilota ještě jednoho pasažéra. Společnost slibuje, že její stroj s názvem Air One za 150 tisíc dolarů dokáže letět rychlostí až 250 kilometrů v hodině.

Jihokorejský Soul již před dvěma lety testoval futuristické taxi v podobě velkého dronu. Dvoumístné létající vozidlo uletělo 1,8 kilometru ve výšce 50 metrů. Jižní Korea má v tomto ohledu velké ambice. Dronové taxíky by tam podle plánů měly létat již v roce 2025. Korejské firmy chtějí postupně vyvinout dronové taxíky, které zvládnout létat rychlostí až 300 kilometrů v hodině ve výšce 100 metrů.

Podobnou vizi letecké lokální letecké dopravy načrtla v roce 2019 v Los Angeles také firma Alaka'i Technologies, která představila svůj stroj, pojmenovaný Skai. Z technického hlediska se jedná o hybrida, pohybujícího se na hranici mezi pilotovanými vrtulníky a autonomními drony. Zařízení má být schopno uletět vzdálenost až 480 kilometrů, přičemž maximální rychlost jeho pohybu je 190 kilometrů v hodině. Energii pro šest rotorů s vrtulemi zajišťují vodíkové palivové články.

Své místo mezi průkopníky velkých dronů pro lidské pasažéry má i francouzský Airbus, který již několik let pracuje na projektu Vahana Alpha, což má být jednomístný stroj s vertikálním startem a přistáním.

Vahana Alpha je vybavena osmi vrtulemi poháněnými elektřinou, umístěnými na čtyřech naklápěcích křídlech. Stroj by měl být schopen urazit na jedno nabití vzdálenost až 100 kilometrů. Orientaci a sledování okolního prostoru zajišťuje kromě několika kamer také radar.

S velkými drony pro přepravu osob experimentuje také zbrojní průmysl. Loni v listopadu testovalo britské námořnictvo v Portsmouthu létající stroj, který by mohl sloužit k evakuaci zraněných vojáků přímo z bojiště. Stroje by tak mohly pomoci být nasazeny například již ve válce na Ukrajině.

VIDEO: Představení projektu Skai