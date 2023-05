Nakladatelé s nulovou DPH na knihy cítí naději. Velcí hráči zlevní, malí si ponechají rozdíl | e15.cz

Dva největší hráči na knižním trhu, nakladatelství Albatros Media a Euromedia Group, si od snížení DPH slibují plošné zlevnění knih. „Nulová DPH bude mít pozitivní vliv na cenovou úroveň knih a její trendy,“ sdělil generální ředitel společnosti Euromedia Group František Malý.

Generální ředitel nakladatelství Albatros Media Václav Kadlec navíc upozorňuje, že je povinností vydavatelství promítnout sníženou DPH do koncové ceny nově vydávaných knih. A to i přes následky složitého období předchozích dvou let, kdy knižní trh negativně ovlivnila rostoucí cena papíru a obecný růst nákladů. „Albatros Media je připraven této povinnosti dostát,“ sdělil Kadlec.

Stejně situaci vidí i daňoví odborníci z mezinárodní sítě poradenských společností PwC. Snížení DPH podle nich podpoří vydávání knih a rozšíření kulturního obohacení a přístupu ke vzdělání. Největší benefit má nulová DPH představovat pro lidi s nižšími příjmy, kteří by si knihy jinak možná nemohli dovolit. „Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu o deset procentních bodů, očekáváme, že se snížení projeví i v cenách na pultech,“ řekl vedoucí partner daňových služeb PwC Česká republika Martin Diviš.

V pozitivní dopad pro koncového zákazníka věří společně se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) i nakladatelství Host a Paseka. „Konsolidační balíček začne ale platit až od příštího roku, navíc ještě čekáme na všechny legislativní náležitosti,“ tiší vzápětí nadšení čtenářů ředitel Hostu Tomáš Reichel. Ke zlevnění by mohlo dojít i u starších titulů, dodává ředitelka SČKN Marcela Turečková. Situaci využili i knihkupci, třeba síť knihkupectví Luxor zareagovala na návrh vlády marketingovou akcí. V té do 16. 5. zlevnila veškeré tituly o DPH, tedy o deset procent.

Knihy rozhodně nezlevní, vzkazuje zbytek knižního trhu

Analýza knižního trhu redakce E15, které se zúčastnilo více než 30 českých nakladatelství, ukázala oproti optimismu Albatros Media a Euromedia Group zcela opačný postoj malých a některých středních nakladatelů. Ti chtějí využít snížení DPH na revitalizaci po propadovém období minulých let.

Kvůli nedostatku papíru a inflaci, která měla dopad na vyšší ceny výrobního procesu, musela nakladatelství snížit objem tisknutých výtisků nebo některé tituly dokonce odložit. „Ušetřených“ deset procent tak poslouží k dorovnání propadů. Tento názor sdílí nakladatelství Baobab, Akropolis, Lingea, Grada, Bourdon, Jakost, Jota, Portál, Conqueer nebo Wo-men.

Dokonce i třetí největší nakladatelský dům v Česku Grada Publishing se k nulové DPH staví opatrně. Návrh vlády by měl Gradě především kompenzovat propady, které nakladatelství pocítilo kvůli vyšším výrobním nákladům a nižšímu počtu prodaných výtisků. „Nulová DPH nám pomůže předejít dalšímu zdražování,“ dodal vedoucí e-commerce Martin Sviták.

Oproti postoji vedení společnosti Albatros Media, která zastřešuje 18 jednotlivých knižních nakladatelství, se osobně vyhranil i šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš. Ten doufá v zastavení růstu cen knih, plošné snižování ale neočekává. „Nakladatelé aktuálně zažívají obrovské napětí v ekonomice titulů,“ poukázal na tenký led dnešní cenotvorby knih. Nakladatelé podle něj balancují mezi cenou, která přinese alespoň minimální zisk, a tou, která už bude pro čtenáře neakceptovatelná. Ponechání stávající cenové hladiny a snížení DPH na nulu by tak mohlo podle Eliáše nakladatelům výrazně pomoci.

Knižní trh na hranici sil

Analýzu knižního trhu vytvořila redakce E15 tematicky na prvním dni knižního festivalu Svět knihy, který se uskutečnil od 11. do 14. 5. na Výstavišti Praha. Ve stejný den představila vláda konsolidační balíček, jehož součástí bylo i snížení DPH na knihy. Před tiskovou konferencí tak na festivalu panovala nervozita z možného zvýšení DPH.

Žádné nakladatelství neuvedlo, že by zvýšení DPH bylo aktuálně likvidační. Ozývaly se ale hlasy, že by došlo k plošnému zaokrouhlenému zvýšení cen knih. S dvouprocentním zvýšení DPH by se tak ceny knih zvýšily místo dvou procent o pět. Se zprávou o nulové DPH přišla naopak euforie a překvapení. Trh po dlouhé době opět pocítil naději.

Většina nakladatelů škrtala v edičních plánech v minulém i předminulém roce. Nejčastěji šlo o přesuny titulů na budoucí období, v krajních případech i k zrušení vydání titulu. Třeba spolumajitel nakladatelství Dokořán Marek Pečenka musel během minulého roku kromě odložení některých titulů přistoupit i k odvolání některých rozjednaných titulů. Jedna z nejhorších situací v posledních dvou letech nastala kvůli inflaci. I když rapidně stoupala, cena knih, které mělo nakladatelství skladem, se nemohla měnit, což přineslo nakladatelství značné ztráty.

Podobný osud potkal i nakladatelství Paseka, kde se minulý rok z důvodu edičních škrtů snížila produkce o 20 procent. Hlavní ztrátu pocítila Paseka v nižším počtu novinek, které většinou představují největší podíl v obratu. Jejich produkce byla ale příliš nákladná. Záchranou byly pro Paseku dotační programy. „Když jsme měli dotaci, tak to bylo jen o tom, že jsme byli schopni tu knížku vydat v malém zisku a ne v minusu,“ reagoval vedoucí obchodního oddělení a prokurista Paseky Filip Mikeš na věčnou kritiku dotací ze strany veřejnosti.

Svaz knihkupců a nakladatelů každý rok vydává zprávu o českém knižním trhu. Data za rok 2022 zatím nejsou k dispozici, ale rok 2021 byl dle SČKN o téměř osm procent úspěšnější v celkovém objemu knižního trhu, který činil 8,6 miliardy korun. Oproti roku 2020, kdy vypukla pandemie, tak jde o značný posun. Tehdy činil celkový obrat osm miliard korun. V roce 2019 byl obrat 8,3 miliardy korun.

2021 2020 2019 Albatros Media 1016 1093 1563 Euromedia Group 626 707 828 Grada Publishing 417 443 395 Moravská Bastei MOBA 373 329 343 Crew 234 221 209 Zbylá nakladatelství dohromady 1232 1042 1313

Zdroj SČKN, počet vydaných titulů

Nulová DPH jako kosmetická úprava

Obecně vnímají nakladatelé návrh vlády jako vstřícný a dlouhou dobu potřebný krok. Jde o signál, že čtení a vzdělání má v Česku svou důležitou roli, zní od nakladatelů. Přesto někteří nakladatelé upozorňují na jiné změny, které by ke vzkříšení knižního trhu přispěly mnohem silněji.

„Co mě velmi trápí, je úplně jiný problém českého trhu a to jsou nezakotvené ceny. Nulová DPH je jen třešničkou, trhu žádnou zásadní změnu nepřinese,“ říká majitelka mikronakladatelství Jakost Jana Kostelecká. Její podnikání výrazně ovlivňuje právě absence minimální stanovené ceny knih a možnost knihkupců redukovat ceny titulů podle vlastního uvážení. To následně snižuje částku, kterou získá nakladatelství.

Stejně situaci vnímá i spolumajitel nakladatelství Akropolis Filip Tomáš. Přestože nás případná nulová sazba DPH posune na kulturní špičku v Evropě, větší význam by podle něj měly právě ukotvené ceny. Tomáš věří, že i krátkodobé nastavení pevných cen na rok či rok a půl by knižnímu trhu výrazně pomohlo.

Mikronakladatelství změnu nepocítí

Na první pohled nejrizikovější mikronakladatelství přečkala rizikové období nejlépe. I když některá museli odložit vydání titulu na později, nepředstavuje pro ně tato změna žádné větší riziko. Ve většině případů jde o podnikatele, kteří se vydávání věnují pouze jako koníčku a nejedná se o jejich hlavní zdroj obživy.

Stejně tak se jich nijak zásadně nedotkne zmiňovaná změna DPH. V obratech to zásadně nepocítí, alespoň podle svých předpokladů. Majitelka malého nakladatelství dětských knih Baobab vnímá velikost svého podniku dokonce jako výhodu. „Když chceme knihu vydat, tak ji prostě vydáme. Buď na ni peníze získáme, nebo ji zadotujeme, finance jsou u nás vedlejší,“ popisuje svou vášeň ke knihám. Zatímco ve větších nakladatelstvích jde o byznys, v Baobabu drží ceny již deset let na stejné úrovni.

Dělám knihy férově, říká majitelka Wo-men publishing

Zatímco si Martin Bedřich, šéfredaktor a jednatel nakladatelství Portál, stěžuje na ceny knih neodpovídající celkové práci, razí Barbora Baronová, majitelka malého nakladatelství Wo-men publishing, svoji politiku. Bedřich tvrdí, že si žádné nakladatelství nedovolí nastavit ceny správně kvůli nevoli kupujících, podle Baronové musí cena pravdivě odpovídat výrobním nákladům a zároveň zahrnout i spravedlivé odměnu pro autory. Své tituly tak dle svých slov naceňuje férově a nebojí se využívat třeba i dražší udržitelné materiály.

„Získaných“ deset procent by tak podle Baronové měla nakladatelství využít právě na podporu autorů, kteří jsou dlouhodobě podhodnocováni. Na nízké odměně autorů se shodnou téměř veškerá dotázaná mikronakladatelství.

Zbylá nakladatelství naopak nevnímají ani vyšší nároky autorů na honorář v souvislosti s inflací. Díky procentuálnímu podílu ze zisku roste ohodnocení autorů společně s cenou knihy. Pouze Petr Eliáš z Albatrosu uvedl, že se setkal s rostoucími nároky autorů na odměnu.